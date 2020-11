Dolnośląskie: 11 listopada w trasę wyjedzie „pociąg do historii” Kolei Dolnośląskich

11 listopada, w dniu Święta Niepodległości z Wrocławia wyjedzie „pociąg do historii” Kolei Dolnośląskich. Na jego pokładzie pasażerowie będą mogli spotkać rekonstruktorów, którzy przybliżą historię niepodległościowego zrywu Polaków.

Pociąg wyruszy z Wrocławia Głównego o 11:12, stamtąd pojedzie do Legnicy, Lubina i Głogowa, gdzie o 13:00 zakończy przejazd, a następnie uda się w podróż powrotną do stolicy Dolnego Śląska. Na przejazd obowiązują standardowe bilety.

"Chcemy, żeby Dolnoślązacy byli dumni z historii napisanej przez przodków podczas walki o niepodległość. Dlatego włączamy się w kultywowanie pamięci o bohaterach przeszłości. Chcemy nie tylko przybliżyć ich losy podróżnym, lecz również pokazać, że "projekt Niepodległość 1918" był wspólnym dziełem całego ówczesnego pokolenia" - powiedział prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski, cytowany w przesłanym komunikacie.

Dodatkowo, w pociągach Kolei Dolnośląskich pojawiły się już plakaty oraz prezentacja, przybliżająca podróżnym osoby, które odcisnęły swoje piętno na procesie odbudowy Państwa Polskiego: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciech Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Wszystkie materiały zostały przygotowane przez Dolnośląski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Pociąg, który wyruszy w trasę 11 listopada jest pierwszym elementem współpracy dolnośląskiego przewoźnika z Instytutem Pamięci Narodowej. W ramach projektu planowane jest regularne uruchamianie "pociągów do historii". Podczas przejazdów pasażerów do udziału w żywych lekcjach historii zachęcać będą rekonstruktorzy przenoszący pasażerów w podróże do minionych epok.