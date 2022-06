Dolnośląskie: 12 czerwca otwarcie linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę

12 czerwca uruchomione zostaną połączenia kolejowe z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Pociągi powrócą na tę trasę po 22 latach. W poniedziałek uroczyście zainaugurowano otwarcie linii po jej modernizacji.

Koszt modernizacji ok. 60-kilometrowej linii kolejowej nr 285 z Wrocławia do Świdnicy wyniósł blisko 217 mln zł. Inwestycja realizowana przez PKP PLK została dofinansowana z funduszy unijnych. Między Wrocławiem a Świdnicą podróżni skorzystają z 14 przystanków z nowymi peronami.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się w związku z inauguracyjnym przejazdem nową trasą burmistrz Sobótki Mirosław Jarosz wskazał, że na tę chwilę mieszkańcy miasta czekali ponad 20 lat. "Dla nas jest to okno na świat, a przede wszystkim jest to możliwość dotarcia szerokiej rzeszy turystów - nie autobusem, nie samochodem, a pociągiem, z czego się bardzo cieszymy. Jest to również ułatwienie dla ludzi pracy, jak i dla dzieci, które uczęszczają do szkół w Świdnicy czy we Wrocławiu" - mówił. "Dzisiaj, z perspektywy czasu widzimy, że błędem było kasowanie tej linii kolejowej. Ta kolej jest potrzebna" - dodał samorządowiec.

"Po 22 latach wszystkie miejscowości na tej trasie otrzymują bezpieczne, wygodne, szybkie połączenie zarówno do stolicy województwa - Wrocławia, ale także do pięknej Świdnicy z Kościołem Pokoju i katedrą, czy do Sobótki, gdzie z pewnością przyjedzie mnóstwo turystów z Wrocławia, południa Dolnego Śląska i z całej Polski" - zwrócił uwagę wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda wyraził nadzieję, że otwarcie nowej linii kolejowej przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego. "Mam nadzieję, że stanie się to w sposób mniej uciążliwy, gdyż turyści przyjadą do Was pociągiem, a na ulicach będzie mniej samochodów" - mówił.

Jak przypomniał, samorząd województwa przeznaczył na tę inwestycję ok. 180 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. "Oprócz tego Koleje Dolnośląskie ze wsparciem województwa dolnośląskiego zakupiły specjalne pociągi hybrydowe, które będą obsługiwać m.in. tę trasę" - powiedział.

Do obsługi trasy Koleje Dolnośląskie kupiły pociągi hybrydowe Impuls 2. Na trasę wyjedzie osiem par pociągów - wśród nich znajdą się również połączenia przyspieszone, które pokonają całą trasę w niecałą godzinę.

W sezonie letnim, od początku lipca dodatkowym udogodnieniem na linii nr 285 będą weekendowe pociągi dla rowerzystów. Odcinek Wrocław - Świdnica przez Sobótkę będzie pierwszą trasą, po której będą jeździć rowerowe wagony KD.

Członek zarządu województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za turystykę Krzysztof Maj podkreślił, że nowa linia to z jednej strony dogodny dojazd do pracy, a z drugiej możliwość spokojnego transportu dla turystów w okolice, gdzie aktywnie mogą spędzić czas. "Dolny Śląsk jest piękny, powinniśmy być turystami we własnym regionie, a dzięki tym kolejom tymi turystami będziemy łatwiej" - dodał.

"Cieszę się, że ta historyczna, znana i sentymentalna linia wraca, ale wraca w nowej odsłonie. Zaledwie godzina jazdy to ogromny krok naprzód, który uwolni nas w dużej części, wierzę w to bardzo, z transportu kołowego. Mam nadzieję, że będziemy skutecznie świdniczan do tego wyboru zachęcać" - mówiła z kolei prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

