Dolnośląskie: 195 mln zł zaplanowano w 2020 r. na programy ekologiczne w regionie

195 mln zł zapalnowano do wydania w 2020 r. na programy ekologiczne na Dolnym Ślasku. Z tych pieniędzy będzie można otrzymać pożyczki lub dotacje – podał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz w poniedziałek na konferencji prasowej poinformował, że plan dofinansowania wszystkich proekologicznych zadań przez Fundusz zakłada wydanie 195 mln zł. W tej kwocie nisko oprocentowane pożyczki to 100 mln zł, a 94,6 mln zł to dotacje.

Dodał, że dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dolnośląski Fundusz dysponuje jeszcze większymi środkami na program Czyste Powietrze.

"Dodatkowa kwota wypłacona Dolnoślązakom, którzy skorzystają z tego programu może sięgnąć nawet 100 mln złotych. Nie jest to jedyna ważna wiadomość dla wszystkich Dolnoślązaków zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia z Czystego Powietrza. Rząd zaplanował ważne zmiany w tym programie" - ppowiedział Kasztelowicz.

Przypomniał, że to między innymi uproszczenia w zasadach przyznawania dotacji, skrócony czas rozpatrywania wniosków - z 90 do 30 dni. Uproszczony zostanie też sam wniosek, który można złożyć online. Inną nowością będzie możliwość złożenia jednego wniosku na wsparcie z programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd.

"Ważną zmianą będzie też możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie" - podkreślił Kasztelowicz.

W minionym 2019 roku WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach tego programu zawarł ponad 2,5 tys. umów i wypłacił beneficjentom 17 mln zł. Za te pieniądze udało się zlikwidować 673 piece węglowe i zainstalowano 1031 nowych, proekologicznych źródeł ciepła.

Jak podano, na 2020 r. na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu zaplanowano 72,7 mln zł. Te środki zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ciepła, zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie emisji substancji toksycznych. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy na ochronę wód i gospodarkę wodną 61 mln zł.

Fundusz będzie wspierał też inwestycje w odnawialne źródła energii i udzieli 46,9 mln zł pożyczki na budowę czterech elektrowni wiatrowych w tzw. klastrze oławskim oraz na budowę magazymu energii. Cała inwestycja ma kosztować 58,6 mln zł.