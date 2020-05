Dolnośląskie: 3,5 tys. przedsiębiorców skorzystało już z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego

Blisko 3,5 tys. przedsiębiorców skorzystało już z ogłoszonego w kwietniu Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 1 mld zł.

Podczas poniedziałkowego wideobriefingu marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podsumował pierwszy miesiąc działania Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z dopłat do wynagrodzeń, pożyczek, czy z uproszczonych form spłat już zaciągniętych zobowiązań. Łącznie na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 1 mld zł. Środki te pochodzą przede wszystkim z funduszy unijnych.

"W związku z trwającą pandemią nasze działania skupiają się głównie na służbie zdrowia, ale ciągle pamiętamy o tym, że gospodarka i w trakcie pandemii, ale również po jej zakończeniu powinna wrócić na tory, którymi do tej pory szła, a Dolny Śląsk rozwijał się bardzo dynamicznie" - mówił marszałek.

Zwrócił uwagę, że obecnie sytuacja na dolnośląskim rynku pracy jest trudna. Według statystyk, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zanotowano dwukrotnie mniejszą liczbę ofert pracy w regionie, a jednocześnie kilkukrotnie zwiększyła się liczba osób bez pracy.

Marszałek przypomniał, że wsparcie dla przedsiębiorców zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy to bieżąca pomoc dla firm, drugi to łagodzenie skutków kryzysu, a trzeci - pobudzenie do rozwoju.

Przybylski zauważył, że już w pierwszych dniach po ogłoszeniu programu wsparcia, można było zaobserwować duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców. Konsultanci za pomocą maili, chatu i centrum telefonicznego obsłużyli przeszło tysiąc spraw. Pomoc skierowano do 3,5 tys. firm.

Marszałek poinformował, że do tej pory w ramach dofinansowania do wynagrodzeń wpłynęło już niemal 11 tys. wniosków na kwotę 149 mln zł. Dofinansowanie trafiło już do ponad 2,8 tys. wnioskodawców, a kwota wypłat przekroczyła 30 mln zł.

Z kolei w ramach przygotowanych pożyczek i poręczeń 178 firm złożyło wnioski na kwotę ponad 43 mln zł. "Obecnie trwa analiza tych wniosków, a wypłaty ruszą w ciągu najbliższego tygodnia" - dodał Przybylski.

Dodatkowo, w ramach uproszczonych rozliczeń dotacji, zostało wypłaconych 35 mln zł ponad 100 firmom. W ramach tzw. wakacji od spłat pożyczek - czyli zawieszenia na okres 6 miesięcy konieczności spłat udzielonych już wcześniej pożyczek do tej pory wpłynęło 565 wniosków na kwotę przeszło 108 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 437 wniosków na kwotę 81 mln zł.

W ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego przedsiębiorcy oraz osoby poszukujące pracy mogą też skorzystać ze wsparcia doradczego, szkoleń i pomocy psychologicznej. Wsparcia udzielają m.in. doradcy kariery z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także eksperci z Izby Administracji Skarbowej, ZUS-u, Uniwersytetu Ekonomicznego czy Urzędu Statystycznego.