Dolnośląskie: 30 tys. wniosków o 500 plus złożyli w regionie uchodźcy z Ukrainy

Ponad 30 tys. wniosków o świadczenie rodzinne 500 plus od obywateli Ukrainy wpłynęło do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku. W całym kraju ZUS przyjął już ok. 318 tys. takich wniosków od ukraińskich uchodźców.

Dzięki specjalnej ustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do wypłaty 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz do dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.

"Największy wpływ wniosków był w momencie uruchomienia naboru. Odkąd na Platformie Usług elektronicznych ZUS udostępniliśmy możliwość składania wniosków o 500 plus po ukraińsku, wpłynęło w naszym regionie ponad 30 tysięcy wniosków na ponad 47 tysięcy dzieci" - powiedziała rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Dodała, że w całym kraju zarejestrowano około 318 tys. wniosków na około 487 tys. dzieci.

Rzeczniczka wyjaśniła, że wnioski dotyczą jeszcze obecnego okresu świadczeniowego, który obowiązuje do końca maja, jak też następnego, który rozpocznie się od 1 czerwca i będzie trwał do maja przyszłego roku.

O wypłatę mogą ubiegać się osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym br. w wyniku wojny, uzyskały numer PESEL UKR, założyły w Polsce rachunek bankowy i mają polski numer telefonu.

Do złożenia wniosków, np. o 500 plus niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS. Pracownicy placówek ZUS pomagają przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia. Wnioski są przyjmowane wyłącznie online. Wypłata następuje na bankowe konto.

Do dyspozycji uchodźców jest podstrona ZUS i wnioski w języku ukraińskim.

