Dolnośląskie: Alstom zaprezentował pierwszy na świecie pociąg wodorowy

Coradia iLint - pierwszy na świecie pasażerki pociąg wodorowy – zaprezentowano we wtorek na Torze Testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, koło Wrocławia.

Coradia iLint to pasażerski skład wyposażony w ogniwa paliwowe, które przetwarzają wodór w energię elektryczną. Jak wskazuje producent - firma Alstom, pociąg jest w pełni bezemisyjny, emituje jedynie parę wodną i wodę. Pociąg został wyposażony w systemy konwersji energetycznej, dostarczania i magazynowania energii w bateriach oraz inteligentnego zarządzania mocą napędową i dostępną energią.

Jak podkreślił we wtorek podczas konferencji prasowej Artur Fryczkowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich, jeden pociąg Coradia iLint jest w stanie zredukować emisje CO2 o 700 ton. "To mniej więcej liczba około 400 samochodów; przy średniej flocie 30 pociągów, to jest 12 tys. pojazdów, co stanowi średniej wielkości miasteczko" - mówił Fryczkowski.

Dodał, że Coradia iLint całkowicie eliminuje emisję CO2 do atmosfery. "To pojazd na ogniwa wodorowe, które zamieniają wodór na energię elektryczną. Pociąg posiada akumulatory trakcyjne, które gromadzą tę energię i w momentach przyśpieszania lub hamowania odpowiednio ją wykorzystują" - mówił. Dodał, że pociąg posiada inteligentny system zarządzania energią.

Fryczkowski wskazał, że efektywność systemu zastosowanego w Coradia iLint jest porównywalna z klasycznym zespołem spalinowym.

Pociąg może być tankowany wodorem przy użyciu stałych lub mobilnych stacji tankowania. Coradia iLint może przejechać na jednym tankowaniu około tysiąc kilometrów. "W ruchu regionalnym to jest kilka dni bez tankowania" - mówił Fryczkowski.

Skład może poruszać się z maksymalną prędkością do 140 km/h. Na pokład może zabrać 300 pasażerów.

Pociąg wodorowe kursują już w Niemczech, a pierwsze seryjne takie pojazdy będą tam regularnie eksploatowane od 2022 r. Alstom będzie dostarczać te składy również do Włoch. Ponadto, Coradia iLint przeszedł pomyślnie testy w Holandii i Austrii. W zeszłym roku pociąg wodorowy Coradia iLint przez trzy miesiące jeździł w regularnych przewozach pasażerskich dla Austriackich Kolei Federalnych na regionalnych liniach kolejowych w południowej części Dolnej Austrii, zastępując pociągi spalinowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl