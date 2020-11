Dolnośląskie: Bezpartyjni Samorządowcy: plan odmrażania branży turystycznej

Otwarcie od 28 grudnia hoteli i ośrodków narciarskich, rozłożenie w czasie ferii zimowych i wsparcie finansowe dla branży turystycznej - to propozycje radnych Bezpartyjnych Samorządowców w przygotowanym przez nich planie odmrażania tego sektora.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas czwartkowej wideokonferencji zwrócił uwagę, że turystyka stanowi aż 7 proc. PKB regionu. "W ubiegłym roku Dolny Śląsk odwiedziło 18 mln turystów. W pierwszym kwartale 2019 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się prawie 7 mln turystów i udzielono w nich prawie 17 mln noclegów" - wskazał.

Dlatego - jak mówił - kwestia związana z zamknięciem hoteli, a otworzeniem tylko stoków, budzi ogromne zaniepokojenie biznesu turystycznego. "Może to spowodować, że branża będzie miała ogromne problemy, a bardzo wielu nie przetrwa tego roku. Dlatego też apelując o zmianę tych decyzji nie mówimy tylko +nie+, ale również pokazujemy, w jaki sposób można byłoby przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych, jednak bardziej otworzyć nasz region na turystów" - tłumaczył marszałek.

Radni Bezpartyjnych Samorządowców, którzy w koalicji z PiS rządzą województwem, przygotowali koncepcję planu opartego na czterech filarach, który zakłada stopniowe i bezpieczne odmrażanie tego sektora. "To są filary utrzymania przy życiu branży turystycznej nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce. Przygotowaliśmy je uwzględniając interes branży turystycznej, ale także odpowiedzialnie pod względem epidemiologicznym" - podkreślił radny Patryk Wild, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Pierwszy filar zakłada udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom branży turystycznej, którzy na skutek ostatnich decyzji zostali odcięci od możliwości zarobku w listopadzie i grudniu. "Prowadzący obiekty noclegowe czy gastronomiczne nie mogli skorzystać ze wsparcia udzielanego przez rząd na wzór rozwiązań funkcjonujących w Niemczech i Austrii. Sytuacja jest tym bardziej katastrofalna i dramatyczna, że są to bardzo często przedsiębiorstwa rodzinne, w których obie osoby prowadzą wspólnie jeden pensjonat" - mówił.

Dlatego, zdaniem radnych, przepisy zakładające udzielenie przedsiębiorcom wsparcia na poziomie 75 proc. ubiegłorocznych przychodów powinny znaleźć się w Tarczy Antykryzysowej.

Bezpartyjni Samorządowcy apelują też o uruchomienie infrastruktury narciarskiej, obiektów noclegowych, hoteli i obiektów gastronomicznych od 28 grudnia przy zachowaniu rygorów sanitarnych. "Uważamy, że to uruchomienie nie stanowi większego zagrożenia epidemiologicznego niż aktualnie ruch handlowy, który odbywa się w galeriach czy marketach spożywczych" - stwierdził radny Mirosław Lubiński, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

W ocenie radnych dobrym rozwiązaniem byłoby rozłożenie ferii zimowych na cztery dwutygodniowe turnusy dla poszczególnych województw, w zależności od aktualnej ilości zakażeń w danym regionie. "Taki rozdział powodowałby, że dzieci i młodzież wracałaby do szkół też w czterech terminach. Po każdym takim turnusie trzeba by przeprowadzić analizę poziomu zakażeń i wtedy można by modyfikować lub wstrzymać kolejny turnus" - tłumaczył Lubiński.

Jego zdaniem, takie rozwiązanie będzie sprzyjało zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego i zapewni przychody obiektom turystycznym. "Poza tym uruchomienie turystyki to nie tylko kroplówka dla branży, ale też kroplówka dla ludzi. Zamykanie Polaków w domach bez możliwości odejścia od kwarantanny przymusowej powoduje to, że coraz bardziej wpadamy w stany depresyjne, nasilają się choroby psychiczne, nerwice" - wskazywał.

Ostatni filar zakłada wynegocjowanie z Komisją Europejską możliwości zapewnienia dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w Krajowym Programie Odbudowy dla przedsiębiorców branży turystycznej na odbudowę po pandemii. "Dziś Komisja Europejska nie chce się na to zgodzić, ale uważamy, że jest to zadanie negocjacyjne dla państwa polskiego. Nawet jeśli udam się przekonać rząd do tego, żeby otworzył branżę, ten sezon tak czy inaczej będzie dużo gorszy niż wszystkie pozostałe, a branża wyjdzie z pandemii mocno osłabiona" - podkreślił Wild.