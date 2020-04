Dolnośląskie: Branża turystyczna w tym sezonie liczy już tylko na turystów indywidualnych

O ile w przypadku turystyki zorganizowanej ten rok będzie raczej stracony, o tyle branża turystyczna liczy jeszcze na turystów indywidualnych - ocenił dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Skutki epidemii najdotkliwiej odczuwają gminy, dla których przemysł turystyczny jest głównym źródłem dochodów.

Jak ocenił w rozmowie z PAP dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Rajmund Papiernik, sytuacja w branży turystycznej pogarsza się w miarę upływu czasu. "Ostatnia informacja ministra zdrowia o tym, że o wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory możemy zapomnieć, podcięła ostatnie skrzydła, jakie ktoś jeszcze miał w tej branży" - stwierdził.

Papiernik zwrócił uwagę, że w branży turystycznej klientów można podzielić na dwie kategorie: indywidulanych i zorganizowanych. "O ile w przypadku turysty zorganizowanego ten rok - co już wiemy - będzie raczej stracony, o tyle branża jeszcze liczy na turystę indywidualnego w czasie wakacji" - powiedział.

"Aby wesprzeć przedsiębiorców z regionu, nasza organizacja prowadzi akcję +Voucher turystyczny+. W ramach tej inicjatywy nasi partnerzy przygotowują vouchery na swoje produkty i usługi, które można kupić teraz i wykorzystać w późniejszym terminie. Można też na voucher zamienić wcześniejszą rezerwację" - wyjaśnił.

Jednak, jak zauważył dyrektor DOT, odzew do tej pory był niewielki. "Turyści czekają na rozwój sytuacji związanej z epidemią, nie wiedzą, kiedy będą mogli wykorzystać vouchery i czy będą mieli je u kogo wykorzystać. Wszyscy boimy się masowych plajt firm w tej branży. Nie wiemy, co będzie po epidemii, będzie to, można powiedzieć, świat po burzy" - ocenił.

Papiernik zwrócił też uwagę, że w branży turystycznej działają spółki samorządowe, które dzięki wsparciu samorządu są w stanie zamrozić działalność na kilka miesięcy oraz spółki prywatne, które są w stanie przetrwać najwyżej dwa, trzy miesiące. "Szczególnie zagrożone są te duże spółki. Hotel, który zatrudnia 150 osób i może liczyć tylko na symboliczną pomoc państwa, nie wytrzyma długo" - mówił.

Dodał, że do tej pory żadna spośród zrzeszonych w DOT firm nie złożyła wniosku o upadłość. "Okres wakacyjny będzie bardzo ważny dla branży turystycznej. Liczymy, że nie okaże się on stracony" - podkreślił.

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf zwrócił uwagę, że w przypadku takich miejscowości jak Szklarska Poręba, gdzie nie ma żadnego innego przemysłu jak turystyczny, sytuacja jest szczególnie trudna.

Jak powiedział, aby wesprzeć lokalną branżę turystyczną miasto przygotowało specjalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, który zakłada m.in. odroczenie terminów płatności zobowiązań wobec miasta. "Zielone światło na pewno otrzymają przedsiębiorcy, którzy zadbają o niezwalnianie pracowników, jak i ci, którzy nie zalegają z wcześniejszymi podatkami" - wyjaśnił.

Zauważył, że w skali trzech miesięcy straty dla takich gmin jak Szklarska Poręba, Karpacz, Świeradów, czy Szczyrk sięgają ok. 3-4 mln zł. "To bardzo duże straty, jednak wiemy, że naciskanie na przedsiębiorców działa w dwie strony, a firmom ciężko będzie odbić się od dna. Liczę jednak na to, że podczas wakacji turyści będą chcieli wypocząć raczej na terenie Polski, niż wyjeżdżając za granicę"- dodał burmistrz.

Podobnie sytuację ocenia zastępca burmistrza w Karpaczu Kamila Cyganek. "Od kilku tygodni hotele i pensjonaty stoją puste i nie osiągają dochodów. Najczęściej wspólnymi siłami staramy się namawiać odwiedzających do przekładania pobytów, a nie odwoływania rezerwacji, jednak i takie odwołania się zdarzają" - mówiła. Podkreśliła, że samorząd będzie w miarę możliwości wspierać przedsiębiorców pakietami pomocowymi.

"W najbliższym czasie liczymy na turystów jednodniowych, o ile zostaną uwolnione parki i lasy, chociaż przedsiębiorcy są już przygotowani na nadchodzący sezon i czekają na możliwość ponownego uruchomienia obiektów" - dodała.