Dolnośląskie: Cztery projekty kolejowe powalczą o rządowe dofinansowanie z programu Kolej Plus

Zakończył się drugi etap aplikowania do programu Kolej Plus, o rządowe dofinansowanie powalczą cztery dolnośląskie projekty kolejowe. Szacowany koszt ich realizacji sięga blisko 800 mln zł.

"Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej Plus. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją" - powiedział, cytowany w komunikacie, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zarząd województwa w pierwszym etapie w 2020 roku wskazał do rządowego programu Kolej Plus pięć projektów inwestycyjnych.

Pierwszy pn. "Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław" zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki - Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) na kierunkach Wrocław - Środa Śląska, Wrocław - Wołów oraz Wrocław - Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów WKM.

Drugi projekt dotyczy rewitalizacji odcinka Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Rewitalizowany miałby być odcinek linii kolejowej nr 284 zarządzany przez spółkę PKP PLK. Jednocześnie dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty przez samorząd województwa dolnośląskiego.

O rządowe dofinansowanie powalczy także projekt "Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem". Zakłada on wznowienie ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna, która jest własnością samorządu województwa dolnośląskiego oraz odbudowę drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce.

Wśród wskazanych przez zarząd województwa projektów znalazły się także: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica - Syców - Kępno" oraz "Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec - Bogatynia".

Jak wyjaśnił w komunikacie urząd marszałkowski, w przypadku zarządzanej przez PKP PLK linii nr 181 na odcinku Oleśnica - Kępno wiadomo już, że PKP opracują studium wykonalności dla realizacji prac we własnym zakresie. "Modernizacja umożliwi dostosowanie jej do połączenia z nową linią, która ma być elementem komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego też ostatecznie zarząd województwa do kolejnego etapu programu Kolej Plus wskazał pozostałe cztery zadania inwestycyjne" - podano.

Warunkiem aplikowania do drugiego etapu programu było opracowanie dla nich studiów planistyczno-prognostycznych. Kolejnym krokiem będzie nawiązanie przez samorząd województwa oraz zainteresowane samorządy dialogu, dialogu, w celu ustalenia warunków współfinansowania wkładu własnego do inwestycji oraz późniejszego finansowania uruchamianych połączeń pasażerskich. Program Kolej Plus zakłada realizację inwestycji do 2028 roku i przewiduje dofinansowanie projektów w 85 proc. przez państwo (PKP PLK) przy 15 proc. wkładzie własnym zaangażowanych samorządów.

Samorząd województwa przekazał już do PKP PLK projekty inwestycyjne wraz z opracowaniem planistycznym. Teraz PKP PLK w ciągu trzech miesięcy ogłosi w skali kraju listę rankingową projektów inwestycyjnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl