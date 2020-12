Dolnośląskie: Do przedsiębiorców w regionie trafił już miliard zł z tarczy antykryzysowej

Ponad miliard zł przeznaczono na trzymiesięczne dopłaty do wynagrodzeń dla blisko 300 tys. dolnośląskich pracowników w ramach rządowej tarczy antykryzysowej – podał Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP).

Pieniądze wypłacane są od kwietnia br. w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dolnośląscy przedsiębiorcy złożyli do tej pory ponad 9 tys. wniosków o dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników z rządowej tarczy antykryzysowej. W efekcie ponad miliard zł przeznaczono na trzymiesięczne dopłaty do wynagrodzeń dla blisko 300 tys. osób. "Chcemy ochronić miejsca pracy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wnioski od pracodawców były realizowane możliwie jak najszybciej" - powiedział Paweł Wybierała, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Program pomocowy realizowany przez DWUP z tarczy antykryzysowej zakłada wsparcie dla firm zatrudniającym pracowników, które m.in. wprowadziły obniżony wymiar czasu pracy lub przestój.

Od soboty wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na etat lub umowę zlecenie mogą też składać firmy objęte pomocą w ramach tarczy 6.0. To wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Mogą się o nie ubiegać firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

"Pomoc jest bezzwrotna, a jedynym warunkiem dla przedsiębiorców jest utrzymanie zatrudnienia w okresie otrzymywania środków. To wsparcie dla pracodawców, ale także dla pracowników, ponieważ gwarantuje bezpieczeństwo zatrudnienia przez okres kolejnych trzech miesięcy" - podkreślił Wybierała.