Dolnośląskie: Dobiega końca modernizacja linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę

W czerwcu, po ponad 20 latach, pociągi pasażerskie powrócą na trasę z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę. Koszt modernizacji ok. 60-kilometrowego odcinka wyniósł blisko 217 mln zł. Inwestycja realizowana przez PKP PLK została dofinansowana z funduszy unijnych.

Przewidywany czas przejazdu na trasie Wrocław Główny - Sobótka - Świdnica wyniesie około godziny. Podróżni skorzystają z 14 przystanków z nowymi peronami. Wszystkie dostosowane zostały do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że linia kolejowa z Wrocławia do Świdnicy to kolejna inwestycja, która będzie ułatwiała życie mieszkańcom Dolnego Śląska. "To kolejna przywrócona do funkcjonowania w ruchu pasażerskim linia na Dolnym Śląsku, w subregionie wałbrzyskim, która poprawi warunki życia mieszkańców" - powiedział.

Dodał, że od kilku lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności na południu Dolnego Śląska zabiega o to, aby odtwarzać połączenia kolejowe, odbudowywać linie i przywracać na nich ruch pasażerski. "Chcemy inwestować właśnie w ten region, chcemy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska niezależnie, czy wybiorą życie we Wrocławiu, w Świdnicy, czy w Ząbkowicach Śląskich mieli takie same warunki do życia, do funkcjonowania i żeby nie musieli wyjeżdżać ze swoich małych ojczyzn do dużych aglomeracji" - mówił Dworczyk.

"Jako samorząd województwa jesteśmy żywotnie zainteresowani odtwarzaniem linii kolejowych. To właśnie tutaj, na tych liniach, które rewitalizuje PKP PLK regularnie będzie kursował nasz przewoźnik - Koleje Dolnośląskie, aby zapewnić mieszkańcom transport, oraz umożliwić likwidację zjawiska wykluczenia komunikacyjnego" - wskazał wicemarszałek Grzegorz Macko.

Połączenie z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z maksymalną prędkością do 120 km/godz. Na trasie przygotowano nowy tor, mosty i wiadukty.

"Realizując inwestycję mieliśmy na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli rozwój urządzeń sterowania ruchem kolejowym na tej linii, jak również zabezpieczenie przejazdów kolejowych" - dodał dyrektor projektu z Centrum Realizacji Inwestycji PLK Witold Szczotka.

Prace objęły modernizację ponad 50 przejazdów kolejowo-drogowych. Wszystkie skrzyżowania zostały odpowiednio zabezpieczone. W lokalizacjach, które tego wymagały, ustawiono sygnalizatory, rogatki i monitoring - podała spółka.

Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl