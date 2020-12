Dolnośląskie: Dworzec w Malczycach po remoncie dostępny dla podróżnych

Pasażerowie od czwartku mogą korzystać z wyremontowanego dworca kolejowego w dolnośląskich Malczycach. Obiekt odzyskał swój historyczny wygląd, a w wyremontowanych pomieszczeniach mieścić się będzie biblioteka publiczna. Koszt inwestycji to 10,5 mln zł.

Dworzec w Malczycach to kolejny obiekt, który został udostępniony podróżnym po kompleksowej przebudowie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, a także dziewiąty zmodernizowany dworzec w województwie dolnośląskim w ostatnich latach - poinformował w czwartek PAP Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.

"Kolejny dworzec zrealizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych jest przekazywany pasażerom. Polska kolej staje się coraz bardziej przyjazna dla użytkowników. Modernizujemy dworce, przebudowujemy perony, unowocześniamy tabor. Przyświeca nam jeden, konkretny cel: to bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Dzięki takim inwestycjom jak dworzec w Malczycach jesteśmy coraz bliżej jego osiągnięcia" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Przebudowa dworca rozpoczęła się latem 2019 roku. Renowacji poddano elewację, gdzie odtworzono elementy sztukatorskie, a także gzymsy i elementy dekoracyjne. "Było to o tyle trudne, że po II wojnie światowej budynek został praktycznie pozbawiony elementów sztukatorskich na elewacji, dlatego rekonstrukcję przeprowadzono na podstawie archiwalnych zdjęć i pocztówek. Kolorystykę dworca odtworzono natomiast na podstawie badań stratygraficznych. Przywrócono piaskowy kolor elewacji, który budynek posiadał po dużej przebudowie w latach 20. XX wieku" - wyjaśnił Sarna.

W ramach inwestycji przebudowana została także przestrzeń wewnątrz dworca. Na parterze zlokalizowano hol pełniący funkcję poczekalni, pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, toalety, a także posterunek policji. Na piętrze budynku będzie natomiast mieścić się biblioteka publiczna.

"Dworzec w Malczycach po przebudowie to nie tylko połączenie zabytkowej architektury ze współczesnym standardem obsługi podróżnych, ale również dowód na to, że dworce mogą łączyć w sobie obsługę podróżnych z potrzebami społeczności lokalnej, czego wyrazem na dworcu będzie biblioteka, którą niebawem otworzy samorząd lokalny. To również dowód na to, że dworcom, w mniejszych miejscowościach, można przywrócić ich centrotwórczy charakter" - zwrócił uwagę członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Budynek dworca i jego otoczenie zostało dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Stało się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille'a, tablic dotykowych z planem dworca, windy oraz ścieżek w budynku i jego najbliższym otoczeniu, a także poprzez budowę dwóch pochyli.

W budynku zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą oraz pompy ciepła do jego ogrzewania. Metamorfozę przeszło także bezpośrednie otoczenie dworca.

Inwestycja, która kosztowała 10,5 mln zł netto, została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.