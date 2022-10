Dolnośląskie firmy na targach Gitex w Dubaju

15 dolnośląskich firm z branży IT i nowych technologii bierze udział w targach Gitex 2022 w Dubaju. Przedsiębiorcy przyjechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z misją gospodarczą zorganizowaną przez samorząd woj. dolnośląskiego.

Kilkudniowa wizyta w Dubaju to część realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". Do Dubaju przyjechali m.in. dyrektorzy departamentów Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, radni wojewódzcy oraz 15 przedsiębiorców z Dolnego Śląska z branży IT i nowych technologii.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa dolnośląskiego Andrzej Kredkowski podkreślił w poniedziałek, że delegacja przedsiębiorców uczestnicząca na targach Gitex w Dubaju skład się z wielu firmy, które powstały stosunkowo niedawno.

"Dzięki takim wydarzeniom jak to w Dubaju możemy pomóc tym firmom wyjść w świat ze swoimi produktami" - mówił wiceprzewodniczący. Kredkowski dodał, że wyjazdy z misjami gospodarczymi skutkują podpisanymi kontraktami. "Na przykład w trudnym okresie covidowym udało się podpisać umowy, dzięki którym niektóre z tych firm, wychodząc na rynek, w tych przypadkach - chiński, przetrwały pandemię" - mówił radny. Zwrócił też uwagę, że firmy uczestniczące w "Going Globla" rozwijają się, zwiększając zatrudnienie.

W targach Gitex bierze udział m.in. firma Thorium Space, która tworzy produkty z branży kosmicznej i telekomunikacyjnej. "Firma pracuje nad modułami komunikacyjnymi do satelit oraz stacjami bazowymi dla sieci 5G" - powiedział PAP Radosław Piekarski z firmy Thorium Space. Piekarski dodał, że w Dubaju chce rozeznać potencjał rynku arabskiego dla produktów oferowanych przez dolnośląską firmę.

Część dolnośląskich firm, które uczestniczyły w misjach gospodarczych w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza", nawiązało w ich trakcie kontakty handlowe z firmami z zagranicy. Zaowocowało to realizacją konkretnych projektów. Tak było w przypadku firmy Vstorm, która stworzyła m.in. platformę do pracy zdalnej oraz świadczy usługi na rzecz tworzenia oprogramowania.

"Udało nam się pozyskać w USA jednego klienta, z który została podpisana umowa na realizację konkretnego projektu, ale dzięki misji gospodarczej podpisaliśmy też umowę z firmą wrocławską, która brała udział w wyjeździe zorganizowanym przez samorząd województwa" - powiedział Antoni Kozelski ze spółki Vstorm, który również uczestniczy w dubajskich targach. Dodał, że w trakcie negocjacji są kolejne dwa kontrakty z firmami z branży automotive.

Wartość realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to 6 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Pieniądze przeznaczane są na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Targi Gitex 2022 to coroczne wydarzeni poświęcone technologii korporacyjnej i globalnej transformacji cyfrowej. Tegoroczne edycja targów zgromadziła ponad 5 tys. wystawców ze 170 krajów.

