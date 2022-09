Dolnośląskie firmy na targach Tokyo Game Show

10 dolnośląskich firm z branży IT i oprogramowania rozrywkowego bierze udział w jednych z największych na świecie targach gier - Tokyo Game Show.

Przedsiębiorcy przyjechali do stolicy Japonii z misją gospodarczą zorganizowaną przez samorząd woj. dolnośląskiego.

Wizyta w Tokio jest już dziewiątą misją gospodarcza realizowaną w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza".

W targach Tokyo Game Show bierze udział m.in. studio Madnetic Games.

Wartość realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to 6 mln zł.

Przybylski i inni w Japonii, czyli co to jest i "czym się je" pomysł Going Global?

Kilkudniowa wizyta w Tokio to część realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". Do stolicy Japonii przyjechali m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, radni wojewódzcy oraz 10 przedsiębiorców z Dolnego Śląska - producenci gier komputerowych i firmy działające w innych obszarach branży IT.

Marszałek Przybylski podkreślił, że wizyta w Tokio jest już dziewiątą misją gospodarcza realizowaną w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". "Ideą projektu jest to, aby małym i średnim firmom z regionu umożliwić udział w targach, wesprzeć ich działalność i pomóc w internacjonalizacji ich pomysłów" - mówił Przybylski.

Gaming, czyli "firmy potrzebują pomocy, aby przebić się ze swoim produktami na międzynarodowych rynkach"

Dodał, że wiele dolnośląskich firm to liderzy w obszarach, w których działają. "To często wąskie dziedziny. Te firmy potrzebują pomocy, aby przebić się ze swoim produktami na międzynarodowych rynkach, a udział w targach może to zagwarantować" - mówił marszałek. Wskazał też, że firmom, które otrzymują wsparcie od samorządu, łatwiej nawiązać efektywne kontakty z izbami gospodarczymi w różnych krajach czy tamtejszymi władzami regionalnymi.

W targach Tokyo Game Show bierze udział m.in. studio Madnetic Games, które wkrótce ma wydać grę "WW2 Rebuilder". "Finalizujemy ten projekt, a na targach promujemy naszą grę" - powiedział Jakub Czech z Madnetic Games. To pierwsza gra wrocławskiej firmy. Gracz wciela się tu w postać, która podróżuje po europejskich miastach i zajmuje się ich odbudową po zniszczeniach będących efektem II wojny światowej. "To nie jest typowy symulator pracy, ponieważ mamy tu bardzo dużo elementów historycznych i edukacyjnych" - podkreślił Czech.

Do Tokio przyjechał również Piotr Krajewski, szef i współzałożyciel firmy Cancer Center. Spółka opracowała rozwiązania IT dla histopatologów zajmujących się nowotworami. "Tych specjalistów jest w Polsce jedynie 400; badają nowotwory przy pomocy mikroskopu. Głównym problemem w tej diagnostyce jest czas oczekiwania na diagnozę. Stworzony przez nas produkt służy do digitalizacji preparatów z mikroskopu i analizy obrazu" - powiedział Krajewski.

Samorządowe, Unijne wsparcie na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych

Wartość realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to 6 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Pieniądze przeznaczane są na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Część dolnośląskich firm, które uczestniczyły w misjach gospodarczych w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza", nawiązało w ich trakcie kontakty handlowe z firmami z zagranicy. Zaowocowało to realizacją konkretnych projektów. Tak było w przypadku firmy Vstorm, która stworzyła m.in. platformę do pracy zdalnej. "Dzięki wyjazdom na targi podpisaliśmy kontrakty m.in. z firmą z USA oraz z firmą z Berlina. Ale dzięki misji gospodarczej podpisaliśmy też umowę z firmą wrocławską, która brała udział w wyjeździe zorganizowanym przez samorząd województwa" - powiedział Antoni Kozelski ze spółki Vstorm.

Organizowane w stolicy Japonii międzynarodowe targi Tokyo Game Show należą do najważniejszych dorocznych imprez branży oprogramowania rozrywkowego. Tegoroczna edycja tokijskiego wydarzenia odbywa się w dniach 15-18 września.

