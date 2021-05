Dolnośląskie: Funkcjonariusze KAS przejęli 300 kg nielegalnego tytoniu w przesyłkach kurierskich

300 kg tytoniu bez znaków akcyzy ujawnili funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli przesyłek kurierskich i pocztowych na terenie województwa. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 330 tys. zł.

Jak przekazała w piątek PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, przejęty tytoń to efekt regularnie prowadzonych przez funkcjonariuszy KAS kontroli przesyłek kurierskich na terenie Dolnego Śląska. Dodała, że funkcjonariuszom pomaga w tych czynnościach pies służbowy, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych i narkotyków.

"W pierwszym tygodniu maja 2021 r. funkcjonariusze KAS ujawnili paczki, w których próbowano przemycić prawie 300 kg ciętego tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz 25 gram marihuany" - przekazała rzeczniczka.

Podała, że Straty Skarbu Państwa wyniosły 330 tys. zł, w tym 260 tys. zł akcyzy i ponad 70 tys. zł podatku VAT.

Rzeźnicka-Gniadek podkreśliła, że od stycznia tego roku funkcjonariusze dolnośląskiej KAS znaleźli w przesyłkach kurierskich ponad 638 kg nielegalnego tytoniu ciętego o wartości ponad 580 tys. zł.

