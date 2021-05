Dolnośląskie: Grupa zakupowa jednostek leczniczych zaoszczędziła 1,5 mln zł

Powołana przed pół rokiem „Grupa Zakupowa dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska” rozszerza swe działanie o kolejne produkty i usługi. Przystępują też do niej mniejsze i niepubliczne placówki. Na wspólnych zakupach zaoszczędzono już 1,5 mln zł.

Jak podano, przez sześć miesięcy dokonano zakupów na kwotę 4,5 mln zł. Pierwsze zakupy dotyczyły głównie środków ochrony osobistej takich jak: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne, związane z zabezpieczeniem personelu medycznego przed SARS-CoV-2.

"Dzięki konsolidacji zamówień udało się osiągnąć oszczędności w wysokości 1,5 mln zł, uzyskano też wydłużone terminy płatności oraz bezpłatne dostawy" - czytamy w komunikacie urzędu marszałkowskiego woj. dolnośląskiego.

"Pierwsze zakupy wspólne w ramach grupy zakupowej przyniosły bardzo pozytywne rezultaty. Jestem przekonany, że warto ten projekt kontynuować i udoskonalać, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć zakres produktów i usług nabywanych w ramach zakupów wspólnych. Obecnie w skład grupy zakupowej wchodzi już ponad 50 podmiotów z terenu całego Dolnego Śląska, ale w dalszym ciągu zapraszamy do współpracy nowych partnerów. Na system ochrony zdrowia patrzymy kompleksowo, dlatego nasza grupa zakupowa jest otwarta na różne podmioty, bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Do współpracy zapraszamy nie tylko szpitale marszałkowskie, ale również szpitale gminne i powiatowe, domy pomocy społecznej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze" - powiedział cytowany w komunikacie wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

"Rozszerzony zakres współpracy będzie otwarty nie tylko dla podmiotów zamawiających publicznych, ale także dla jednostek niepublicznych tj. niezobowiązanych do stosowania ustawy. Do tej pory zamówienia na środki ochrony indywidualnej były realizowane na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi jednostkami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. W grupie jest już między innymi 15 szpitali wojewódzkich, 7 szpitali powiatowych, duże pogotowia ratunkowe z Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha, a także sanatoria i uzdrowiska" - powiedział prezes DCM Dolmed S.A. Piotr Wiczkowski.

Jak podano, w ramach grupy zakupowej będzie można przystąpić do zakupów wspólnych na środki do dezynfekcji, bieliznę jednorazową, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy ogólnego zastosowania oraz inne, których lista jest na bieżąco rozszerzana zgodnie z potrzebami członków grupy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl