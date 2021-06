Dolnośląskie: KAS w ostatnich miesiącach wykryła 75 nielegalnych automatów do gier hazardowych

75 nielegalnych automatów do gier hazardowych wykryli w kwietniu i w maju dolnośląscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowe - poinformowała we wtorek Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Jak przekazała PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, nielegalne automaty do gier hazardowych zostały wykryte przez funkcjonariuszy KAS i policję w 16 lokalach na Dolnym Śląsku.

"W kontrolowanych lokalach ujawniono łącznie 75 automatów do gier oraz pieniądze w kwocie ponad 46 tys. zł. Znalezione urządzenia i pieniądze zostały zatrzymane jako dowody w sprawie i przekazane do magazynu depozytowego" - podała rzeczniczka.

Rzeźnicka-Gniadek dodała, że w kontrolowanych przez KAS lokalach już wcześniej wykrywano nielegalne automaty do gier hazardowych.

Za oferowanie nielegalnych gier hazardowych w Polsce grożą wysokie kary finanse oraz do trzech lat więzienia.

