Dolnośląskie: KAS wykryła 14 nielegalnych automatów do gier hazardowych

14 nielegalnych automatów do gier wykryli na Dolnym Śląsku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Za organizację nielegalnych gier hazardowych grozi do trzech lat więzienia oraz kara 100 tys. zł od każdego automatu – przypomina KAS.

W ostatnim tygodniu dolnośląscy funkcjonariusze KAS wykryli m.in. pięć nielegalnych automatów do gier hazardowych we Wrocławiu. Urządzenia zabezpieczono w jednym z lokali w Śródmieściu - poinformowała we wtorek PAP Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Kolejne nielegalne automaty do gier wykryto w lokalu w jednej z miejscowości powiatu świdnickiego. Tam funkcjonariuszy KAS wsparli policjanci z komendy w Świdnicy. "Była to już szósta kontrola w tym punkcie. Tym razem zabezpieczono cztery nielegalne automaty do gier; po raz kolejny przy wejściu do tego lokalu konieczne było użycie siły" - powiedziała rzeczniczka.

Policja asystowała również podczas kontroli w miejscowości powiatu bolesławieckiego, gdzie wykryto pięć nielegalnych urządzeń.

KAS przypomina, że za urządzanie gier hazardowych z naruszeniem przepisów prawa, oprócz sankcji karnych w postaci kary grzywny, kary pozbawienia wolności do trzech lat więzienia, albo obu tych kar łącznie, grozi kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu.