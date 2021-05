Dolnośląskie: KAS wykryła 2,5 tys. sztuk opakowań płynów do e-papierosów bez znaków akcyzy

Blisko 2,5 tys. sztuk opakowań płynów do e-papierosów bez znaków akcyzy wykryli funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Straty Skarbu Państwa wyniosły 42 tys. zł.

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek przypomniała, że od 1 maja br. w obrocie handlowym nie mogą już występować płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie bez znaków akcyzy. Jeśli od tego dnia podmiot, który posiadał takie wyroby bez znaków akcyzy, będzie chciał je nadal sprzedawać, to musi wycofać je ze sprzedaży i dokonać legalizacji, czyli nałożyć na nie banderole legalizacyjne.

Jak poinformowała, funkcjonariusze dolnośląskiej KAS w punkcie sprzedaży detalicznej w jednej z galerii handlowych w Świdnicy znaleźli blisko 2,5 tysiąca sztuk tego typu wyrobów bez znaków akcyzy. "Dodatkowo część płynu do e-papierosów, oferowana była do sprzedaży w opakowaniach 100 ml, co jest niezgodne z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych" - podała.

Łącznie zabezpieczono 43,5 litra w pojemnikach zapasowych z płynem do e-papierosów o pojemności 100 ml oraz ok. 2 tys. sztuk płynu do e-papierosów w pojemnikach 10 ml. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu oszacowano na 42 tys. zł.

"Ujawnione płyny do e-papierosów zostały zajęte do postępowania karnego-skarbowego. Część z nich zostanie poddana badaniom laboratoryjnym na zawartości substancji niedozwolonych w płynach do e-papierosów" - dodała rzeczniczka.

