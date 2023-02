Dolnośląskie: Marszałek apeluje do rządu o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS Plus

Z apelem o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS Plus zwrócił się w imieniu dolnośląskich przedsiębiorców z sektora małych firm do marszałek Sejmu, premiera, posłów i do senatorów marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski.

"Samorząd województwa dolnośląskiego wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ są ważnym filarem rozwoju regionalnej gospodarki. Na nas, jako przedstawicielach instytucji samorządowych i państwowych, leży obowiązek wspierania przedsiębiorców oraz dołożenia wszelkich starań, aby przedsiębiorcy mogli kontynuować w sprzyjającym im warunkach swoją działalność" - podkreśla marszałek Cezary Przybylski dodając, że temu właśnie służyć będzie konieczna nowelizacja ustawy Mały ZUS Plus.

W liście otwartym skierowanym do marszałek Sejmu, premiera, posłów i senatorów wskazuje on, że ustawa Mały ZUS Plus niwelowała w części negatywne skutki przyjętego w Polsce, a nieistniejącego w żadnym innym kraju UE rozwiązania, polegającego na opłacaniu bardzo wysokiej ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców bez względu na osiągany dochód. Z ustawy - jak zaznacza - skorzystało około 250 tys. Polaków.

Marszałek przypomniał, że ustawa, tzw. Mały ZUS Plus obniżyła przedsiębiorcom składki ubezpieczeniowe, dostosowując ich wielkość do możliwości płatniczych ubezpieczonego.

"Rozwiązanie to, wprowadzone 3 lata temu, obwarowano ograniczeniem, że prawo do korzystania z tego rozwiązania będzie miał przedsiębiorca tylko przez 3 lata na 5 lat. Oznacza to, że setki tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, którym ten 3-letni okres kończy się w lutym 2023 roku, stanie przed często niemożliwym lub bardzo trudnym do rozwiązania wyzwaniem, a zagrożenie procesem wpadania małych firm w spiralę zadłużenia bardzo przyśpieszy" - tłumaczy Przybylski.

Podkreśla przy tym, że przychyla się również do propozycji wyrażonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby znieść ograniczenie możliwości korzystania przez firmy z opłacania składki na ZUS proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów jedynie przez 3 lata.

