Dolnośląskie: Maszyna, zbudowana przez spółkę z Grupy PGE, na wyposażeniu kopalni Turów

Zwałowarka, zbudowana przez należącą do PGE spółkę RAMB, rozpoczęła pracę w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni (Dolnośląskie). Maszyna o długości 190 metrów służy do zwałowania nadkładu, znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego.

Rzeczniczka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek przekazała w piątek w komunikacie PAP, że zwałowarka wybudowana od podstawa przez RAMB, spółkę z Grupy PGE, przeszła pomyślnie testy i rozpoczęła pracę w kopalni Turów.

Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podkreśliła, że skonstruowana przez RAMB zwałowarka to jedna z największych maszyn podstawowych, jakie powstały w ostatnich latach na europejskim obszarze przemysłu górniczego i energetycznego. "To napawa dumą, tym bardziej, że to właśnie w Grupie PGE powstało i pracuje tak gigantyczne urządzenie" - powiedziała Czemiel-Grzybowska.

Maszyna waży 2600 ton. Ma 190 metrów długości i około 50 metrów wysokości. Jej wydajność teoretyczna to 11 500 metrów sześciennych nadkładu na godzinę. To - jak podano - ilość surowca, która mogłaby wypełnić trzy baseny olimpijskie. Maszyna porusza się z prędkością do 9 metrów na minutę, a średnica łożyska obrotu zwałowarki wynosi 10 metrów - podano w komunikacie.

Maszyna jest obsługiwana przez czteroosobowy zespół. Będzie pracowała na zwałowisku południowo-zachodnim kopalni Turów.

Sławomir Wochna, dyrektor PGE GiEK KWB Turów, wskazał, że budowa maszyny trwała prawie trzy lata. "Zwałowarka pracować będzie do końca eksploatacji złoża, a nawet dłużej, ponieważ jej celem będzie też formowanie skarpy docelowej, zgodnej z kierunkiem rekultywacji" - powiedział Wochna.