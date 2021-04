Dolnośląskie: Mieszkanie Plus: we Wrocławiu, Zgorzelcu i Oławie powstanie 800 lokali

W ramach rządowego programu mieszkaniowego PFR Nieruchomości planuje uruchomienie dwóch nowych budów na terenie woj. dolnośląskiego. Spółka poinformowała, że będą to osiedla we Wrocławiu i Zgorzelcu. Z realizowaną inwestycją w Oławie dadzą 800 mieszkań na wynajem.

W przesłanym PAP komunikacie PFR Nieruchomości S.A., która realizuje rządowy program Mieszkanie Plus, poinformowała, że w drugim kwartale 2021 roku ma ruszyć budowa 221 mieszkań przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.

PFR Nieruchomości jest na etapie pozyskiwania generalnego wykonawcy robót budowlanych. Osiedle będzie składało się z pięciu cztero- i pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych. Zostało ono zaprojektowane przez warszawską pracowanie S.A.M.I. Architekci. Na osiedlu przewidziano plac zabaw i zielone tereny rekreacyjne.

W Oławie przy ul. Paderewskiego trwa budowa 144 mieszkań. Prace ruszyły wraz z początkiem 2021 roku i prowadzone są zgodnie z zakładanym harmonogramem. Obecnie murowane są ściany drugiej kondygnacji. Każdy z trzech trzypiętrowych budynków pomieści głównie dwu i trzypokojowe mieszkania o średniej powierzchni około 50 mkw. Zgodnie z planem osiedle ma być gotowe za nieco ponad rok.

Latem tego roku ma ruszyć pierwsza inwestycja w stolicy Dolnego Śląska. Osiedle przy ul. Kolejowej ma już pozwolenie na budowę. Spółka PFR Nieruchomości jest w trakcie postępowania mającego wyłonić generalnego wykonawcę robót budowlanych.

"Inwestycja będzie realizowana w doskonałej lokalizacji - niespełna 1,5 kilometra od Rynku wrocławskiego Starego Miasta. Powstanie tam osiedle składające się z ośmiu pięcio- i siedmiokondygnacyjnych budynków. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane latem tego roku. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, mieszkania mają być gotowe pod koniec 2023 roku" - napisano w komunikacie.

Osiedle przy ul. Kolejowej to niejedyna inwestycja w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego we Wrocławiu. Krakowska pracownia BE DDJM opracowuje dokumentację projektową dla pierwszego etapu osiedla, które powstanie w północnej części miasta, w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej. Na całym obszarze, który spółka PFR Nieruchomości zakupiła od Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., może powstać nawet 1300 mieszkań. Inwestycja będzie projektowana i realizowana etapowo; pierwszy z nich to 400 mieszkań.

Spółka PFR Nieruchomości zrealizowała już na Dolnym Śląsku 215 mieszkań w Wałbrzychu, które zostały przekazane najemcom wiosną 2019 roku. Poza inwestycjami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, PFR Nieruchomości S.A. oferuje 245 lokali we wrocławskich inwestycjach Funduszu Mieszkań na Wynajem.

"Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Mieszkania przy ul. Dąbrowskiego i przy ul. Zakładowej są niemal całkowicie wynajęte" - czytamy w komunikacie.

