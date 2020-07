Dolnośląskie: Most graniczny na Izerze pomiędzy Orlem a Jizerką zostanie rozebrany

Z powodu złego stanu technicznego most graniczny na rzece Izera pomiędzy Orlem po polskiej stronie i czeską Jizerką zostanie rozebrany. Decyzja o rozbiórce zapadła w czwartek w trakcie spotkania burmistrza Szklarskie Poręby oraz starosty gminy Korenov.

We wspólny oświadczeniu przesłanym PAP burmistrz Szklarskie Poręby Mirosław Graf oraz starosta gminy Korenov Lubos Marek przekazali, że most graniczny na rzece Izerze zostanie rozebrany w najbliższym możliwym terminie.

Jak podkreślono, most jest "w absolutnie awaryjnym stanie i grozi zawaleniem do rzeki". W oświadczeniu wskazano jednocześnie, że czeska gmina Korenov ma już projekt budowy nowego mostu. Podano, że wyłoniono też wykonawcę i zawarto z nim umowę na budowę nowej przeprawy.

Samorządowcy wskazali, że budowa miała rozpocząć się wiosną, ale plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa. "Myśleliśmy, że stary most jeszcze przetrwa letni sezon, ale wezwany specjalista dał jednoznaczną rekomendację: most jest niebezpieczny i musi zostać zamknięty" - podkreślili polscy i czescy samorządowcy.

Budowa nowej przeprawy w miejscu rozebranego most ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku.

Urzędnicy ze Szklarskiej Poręby jednocześnie zaapelowali do turystów, aby nie przekraczali Izery w bród. Wskazano, że rzeka w tym miejscu jest wartka, a jej dno "zdradliwe". "Skakanie po kamieniach, bądź też przechodzenie przez wodę, może skończyć się tragicznie" - podkreślono.

Jak wskazano, aby od polskiej strony dotrzeć do Jizerki, należy skorzystać z przejścia granicznego w Harrachovie, lub przejść z Rozdroża pod Działem Izerskim (między Orlem a Jakuszycami) zielonym szlakiem do Mytin i następnie w Martinskim Udoli mostkiem na drugą stronę rzeki, a potem wzdłuż Izery do Jizerki. Do Mytin można także dojechać pociągiem ze Szklarskiej Poręby Górnej.