Dolnośląskie: Największy w historii budżet województwa z nadwyżką w kwocie ponad 20 mln zł

Ponad 2,27 mld zł wydatków przewiduje projekt budżetu województwa dolnośląskiej na roku 2023. To największy w historii budżet województwa i pierwszy od lat bez deficytu. „To budżet prorozwojowy i proinwestycyjny” – powiedział w środę marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Według projektu uchwały, budżet województwa dolnośląskiego na przyszły rok wyniesie 2,274 mld zł. "To rekordowy budżet w historii samorządu województwa; prorozwojowy, proinwestycyjny. Co należy mocno podkreślić to budżet bez deficytu" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Przybylski wskazał, że przyszłoroczne dochody województwa będą wyższe od tegoroczny o 564 mln zł. Wyniosą one w 2023 r. 2,295 mld zł. "Wyższe też będą wydatki o 494 mln zł w stosunku do tego roku" - mówił marszałek. Dodał, że samorząd województwa nie planuje zaciąganie kredytów w przyszłym roku.

Najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zostanie przeznaczonych na transport, ponad 1,117 mld zł. Na ochronę zdrowia zapisano ponad 305 mln zł, na wsparcie rozwoju regionalnego ponad 182 mln zł, na edukację i naukę ponad 134 mln zł, na rolnictwo i ochronę środowiska ponad 120 mln zł, na kulturę ponad 116 mln zł, na integrację społeczną niemal 63 mln zł, a na kulturę fizyczną i turystkę prawie 43 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zapisano też środki na pomoc dla Ukrainy; będzie to 23 mln zł. "Najwyższy wzrost wydatków w 2023 r., w porównaniu z rokiem obecny, mamy w transporcie i wsparciu rozwoju regionalnego" - mówił Przybylski.

Elżbieta Berezowska, skarbnik województwa dolnośląskiego, podkreśliła, że w przyszłorocznym budżecie planowana jest nadwyżka w wysokość 20,5 mln zł. "To ewenement w 25-letniej historii samorządu regionalnego. W poprzednich latach mieliśmy budżety deficytowe" - mówiła Berezowska. Dodała, że nadwyżkę udało się uzyskać dzięki staraniom o dodatkowe źródła finansowania z budżetu państwa i różnego rodzaju funduszy.

Berezowska podała, że przyszłoroczne wpływy z podatku CIT do budżetu województwa sięgną kwoty 1,27 mld zł, a z podatku PIT ponad 135 mln zł.

Skarbnik podkreśliła też, że zadłużenie samorządu województwa dolnośląskiego zostało w ciągu 10 lat zmniejszone o kwotę 550 mln zł. "Na koniec 2023 r. zadłużenie wyniesie jedynie 226 mln zł" - mówiła Berezowska.

Największe inwestycje w przyszłorocznym budżecie to budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu, rewitalizacja linii kolejowych oraz inwestycje drogowe.

Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, w tym kontekście wskazał m.in. na rewitalizację linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój czy rewitalizację linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra - Karpacz. "Czeka nas także dużo realizacji z zakresu infrastruktury drogowej. Będą to m.in. drugi etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa, czy też budowa obwodnic Góry i Złotoryi" - mówił Myrda.

Na budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu w przyszłorocznym budżecie województwa zapisano prawie 110 mln zł. Na staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów przeznaczono 51 mln zł, a na realizację programów i działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej ponad 8 mln zł. "W porównaniu z poprzednimi okresami środki wpisane na ochronę zdrowia również okazują się rekordowe - prawie 306 mln zł. Przede wszystkim będziemy wspierać inwestycje podnoszące infrastrukturę i jakość ochrony zdrowia w szpitalach marszałkowskich na Dolnym Śląsku" - powiedział wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Głosowanie projektu budżetu na przyszły roku odbędzie się w czwartek.

