Dolnośląskie: Niemal 49 mln zł na remonty dróg w 2023 r. z Rządowego Funduszu Dróg

Niemal 49 mln zł zostanie w tym roku przeznaczonych z Rządowego Funduszu Dróg na remonty dróg gminnych i powiatowych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z tego funduszu.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski w poniedziałek podczas konferencji prasowej przypomniał, że od 2019 r. na budowę i remonty dróg lokalnych z Rządowego Funduszu Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) przeznaczono na Dolnym Śląsku ponad 600 mln zł. "Dzięki tym inwestycjom poprawiono komunikację pomiędzy małymi miejscowościami oraz bezpieczeństwo na lokalnych drogach" - mówił wojewoda.

W poniedziałek ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu na ten rok. Samorządy mogą składać wnioski do 8 lutego. Tegoroczny budżet funduszu dla Dolnego Śląska to niemal 49 mln zł, z czego 60 proc. ma trafić do gmin, a 40 proc. do powiatów.

Kamil Woźniak, przewodniczący zespołu projektów strategicznych w województwie dolnośląskim, poinformował, że poziom dofinansowania poszczególnych inwestycji jest uzależniony od poziomu dochodów samorządu. "Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji" - powiedział Woźniak. Czas realizacji inwestycji nie może być przy tym dłuższy niż 12 miesięcy.

Woźniak dodał, że tegoroczny nabór wniosków dotyczy wyłącznie inwestycji związanych z remontami dróg.

