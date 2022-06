Dolnośląskie: Noclegi w kurortach powyżej 100 zł za osobę

Noclegi w karkonoskich kurortach na Dolnym Śląsku kosztują w zdecydowanej większości ponad 100 zł za jedną noc. Pobyt w trzygwiazdkowym hotelu to wydatek ponad 200 zł za osobę. Nie brakuje jednak turystów i chętnych, by tę cenę zapłacić.

W dolnośląskich kurortach w Karkonoszach m.in. w Karpaczu i Szklarskiej Porębie trudno znaleźć hotelowe miejsce w cenie poniżej stu złotych. Tyle trzeba zapłacić za nocleg w gospodarstwie agroturystycznym, ale to cena bez wyżywienia.

Pobyt w hotelu w Szklarskiej Porębie to dla jednej osoby wydatek od 129 zł do nawet 388 zł za jedną noc. Klient otrzymuje w tej cenie śniadanie i dostęp do wi-fi.

Tańszym rozwiązaniem dla wyjeżdżających w góry rodzin jest wynajęcie mieszkania tzw. studia lub apartamentu. Można takie lokum znaleźć w Karkonoszach w cenie od 280 zł za dobę. Gdy przenocuje w nim 5-6 osób cena staje się bardzo atrakcyjna.

Jak dowiedziała się PAP w punkcie informacji turystycznej drożeją też ceny innych atrakcji oferowanych w Szklarskiej Porębie czy w Karkonoszach. Nie zdrożał jedynie bilet do Karkonoskiego parku Narodowego, ale już za wejście do muzeów czy wjazd wyciągiem płaci się kilka złotych więcej.

Droższe są również posiłki w barach i restauracjach - podobnie jak te podawane w ramach pobytu w pensjonatach. Trudno już zjeść zupę za kilka złotych, czy za pierogi zapłacić kilkanaście zł. Ceny wzrosły o 15-25 procent.

Mimo widocznego wzrostu cen nie maleje zainteresowanie turystyką i samym pobytem w Karkonoszach. W każdy wiosenny weekend bez względu na pogodę w kurortach frekwencja była bardzo duża.

