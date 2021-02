Dolnośląskie: Nowy projekt KGHM dla uczniów szkół patronackich w Zagłębiu Miedziowym

Nowy projekt edukacyjny przygotował KGHM dla uczniów szkół technicznych i branżowych objętych programem „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”. To szkoły patronackie miedziowego giganta, które przygotowują uczniów do pracy w koncernie.

"Na uczniów czeka kilkumiesięczna przygoda w wirtualnej przestrzeni, w bliźniaczym do ziemskiego układzie planetarnym. Miedziowy wszechświat zapełniony będzie tematami i zadaniami związanymi z KGHM. Uczestnicy będą wykonywać misje dotyczące m.in. wiedzy o ekologicznych inwestycjach spółki, o górniczych i hutniczych tradycjach czy samej produkcji miedzi" - napisano w komunikacie.

"Zapraszamy uczniów szkół patronackich do wyjątkowego projektu. Chcemy, żeby uczestnicy z jednej strony poznali KGHM i dowiedzieli się więcej o naszej działalności a z drugiej strony, żeby wzmocnili swoje umiejętności. Zawody techniczne to przyszłość, a wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy to dla nas dobro bezcenne" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Magdalena Wróbel.

Zainteresowani uczniowie otrzymają dostęp do specjalnej platformy internetowej, gdzie będą mogli wykazać się wiedzą o miedziowej spółce. Dla uczestników przygotowane są tygodniowe misje, za których wykonanie otrzymają punkty. Każde zakończone zadanie będzie premiowane nagrodą np. gadżetem KGHM, sprzętem multimedialnym, wizytami na oddziałach spółki.

Uczestnicy projektu będą pracować na swój indywidualny wynik, ale również na wynik poszczególnych szkół. Najlepiej punktowane placówki otrzymają na koniec roku szkolnego dodatkową nagrodę od KGHM. Platforma z grą dla uczniów szkół patronackich jest dostępna od połowy lutego do połowy czerwca. W zabawie może wziąć udział blisko 2 tys. młodych ludzi z Zagłębia Miedziowego.

Akcję KGHM wspiera również Ministerstwo Edukacji i Nauki, które objęło wydarzenie swoim patronatem.

Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek podkreśliła, że KGHM to największy pracodawca na Dolnym Śląsku, więc zawody związane z przemysłem miedziowym zasługują na szczególną uwagę.

"Przyszłość młodych ludzi musimy planować odpowiedzialne i w zgodzie z potrzebami wynikającymi z rynku pracy. Dlatego wszelkiego typu wsparcie, w tym programy edukacyjne dla uczniów to bardzo potrzebne rozwiązania. Najważniejsza jest współpraca, która pomoże przewidzieć jakie kompetencje przydadzą się uczniom w danym regionie" - dodała Machałek.

Program KGHM "Kompetentni w branży" działa od 2018 roku i jest nim objętych 9 szkół technicznych i branżowych m.in. w Lubinie, Legnicy i Polkowicach. Placówki kształcą uczniów w zawodach istotnych dla przemysłu miedziowego. Program zakłada ścisłą współpracę na linii szkoła - KGHM. Uczniowie mogą skorzystać z programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu.