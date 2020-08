Dolnośląskie: Od połowy przyszłego roku pasażerowie dojadą koleją z Jelcza Laskowic do Wrocławia

Od połowy przyszłego roku pasażerowie dojadą koleją wyremontowaną trasą z Jelcza Laskowic do centrum Wrocławia. Na początku sierpnia PKP PLK przywróciły kursowanie składów towarowych na odcinku tej linii ze stacji Wrocław Swojczyce do Jelcza Miłoszyc. Wartość inwestycji to ponad 75 mln zł.

Jak przekazał PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, głównym efektem inwestycji będzie zapewnienie szybkich, wygodnych i bezpiecznych podróży mieszkańcom podwrocławskich osiedli i miejscowości z okolic Jelcza, Wojnowa i Kowal do centrum Wrocławia. "Dogodna, szybka komunikacja kolejowa będzie konkurencyjna względem podróży samochodowych" - podkreślił.

W sierpniu przywrócony został ruch pociągów towarowych od stacji Wrocław Swojczyce do stacji Jelcz Miłoszyce. "Dotychczas składy towarowe do Swojczyc jechały od strony stacji Wrocław Sołtysowice. Teraz na odcinku w stronę Sołtysowic rozpoczęły się prace. Pociągi do Swojczyc dojadą od Jelcza Miłoszyc" - dodał rzecznik.

"Wykonawca przygotował nowy tor. Zamontowane zostały urządzenia sterowania pozwalające na bezpieczne kursowanie składów towarowych. Na jednotorowej trasie dla zapewnienia możliwości przejazdu większej liczby pociągów w Dobrzykowicach Wrocławskich wybudowano mijankę. Ułożony jest nowy dodatkowy tor i zamontowane rozjazdy. Wzdłuż linii wykonywane jest odwodnienie, m.in. odnawiane i udrożniane są przepusty, co zapewni dobry stan toru i sprawne podróże" - wyjaśnił. Przebudowane zostały także dwa mosty w rejonie Jelcza Miłoszyc.

Siemieniec podkreślił, że w ramach inwestycji powstanie pięć nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe i Chrząstawa Mała. "Konstrukcje nowych elementów przystanków widać już m.in. w Dobrzykowicach Wrocławskich, Chrząstawie, Swojczycach, Nadolicach. Na 11 stacjach i przystankach podróżni będą korzystać z wysokich peronów zapewniających wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów" - powiedział. Wszystkie przystanki będą przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Odnowiona linia zapewni szybszy przejazd pociągów, z prędkością do 100 -120 km/ godzinę. Dla podniesienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych instalowane są nowe urządzenia zabezpieczające, będą m.in. rogatki.

Zakończenie prac i udostępnione linii dla ruchu pasażerskiego przewidziane jest w połowie 2021 r.

Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" wart jest ponad 75 mln zł. Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Inwestycja realizowana jest w ramach umowy partnerskiej z Gminami Wrocław, Czernica, Jelcz Laskowice. Gminy wykonują infrastrukturę związaną z dojściem do przystanków i parkingi.