Dolnośląskie: Odwołane jedno połączenie obsługiwane przez Polregio

Wieczorny pociąg relacji Wrocław – Kluczbork, obsługiwany przez Polregio, nie zrealizuje w piątek połączenia. Przewoźnik zapewnił komunikację zastępczą - poinformował w piątek PAP rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Polregio S.A. Andrzej Piech.

Jak przekazał Piech, zgodnie z danymi na godzinę 11 w piątek, jedynie jedno połączenie przewoźnika nie zostanie zrealizowane. Chodzi o skład relacji Wrocław - Kluczbork, który ze stolicy Dolnego Śląska miałby wyjechać o godz. 21:42. "Dla pasażerów odwołanego pociągu zapewniamy komunikację zastępczą" - powiedział Piech. Rzecznik dodał, że sytuacja związana z odwoływaniem połączeń Polregio w ciągu dnia może ulec zmianie.

W czwartek Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Wcześniej rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys powiedziała PAP, że w czwartek, w skali całego kraju, na 1849 pociągów Polregio organizowało komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Jako powód utrudnień wskazano zwolnienia lekarskie pracowników - drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

