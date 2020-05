Dolnośląskie: Oławskie osiedle powstające w ramach programu Mieszkanie Plus z pozwoleniem na budowę

Osiedle powstające w Oławie (Dolnośląskie) w ramach programu Mieszkanie Plus uzyskało pozwolenie na budowę. Inwestycja zakłada budowę 144 mieszkań; prace mają ruszyć jesienią tego roku.

Trzy budynki mieszkalne powstaną na niespełna 1,4 hektarowej działce przy ul. Paderewskiego w Oławie. Inwestycja zakłada budowę 144 mieszkań o średniej powierzchni 50 metrów kwadratowych. Projekt, przygotowywany przez warszawską pracownię MH Architekci, zakłada powstanie kameralnego osiedla z niskimi, czterokondygnacyjnymi blokami i wyraźnym podziałem na przestrzeń wspólną i prywatną - podała w środę w komunikacie spółka PFR Nieruchomości, która realizuje rynkową część rządowego programu Mieszkanie Plus.

Spółka PFR Nieruchomości poinformowała, że oławskie osiedle uzyskało pozwolenie na budowę. Jak podano, dalszy harmonogram inwestycji przy ul. Paderewskiego zakłada uruchomienie przetargu na wybór generalnego wykonawcy osiedla. Wykonawca ma zostać wyłoniony latem tego roku, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na jesień 2020 r. Inwestycja ma się zakończyć jesienią 2022 r.

W komunikacie przypomniano, że osiedle w Oławie to kolejna inwestycja spółki PFR Nieruchomości. Nieco ponad rok temu pierwsi najemcy wprowadzili się do mieszkań wybudowanych na wałbrzyskim Podzamczu; inną dolnośląską lokalizacją jest Zgorzelec, w którym trwa projektowanie 220 mieszkań przy ul. Lubańskiej. Ponadto, w stolicy Dolnego Śląska, spółka PFR Nieruchomości projektuje kolejne mieszkania. Najbardziej zaawansowany jest projekt w centrum Wrocławia przy ul. Kolejowej, gdzie powstanie osiedle na blisko pół tysiąca mieszkań - podano. We Wrocławiu mieszkania z programu Mieszkanie Plus powstaną też w północno-wschodniej części miasta w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej.