Dolnośląskie: Otwarto obwodnicę Bolkowa (aktualizacja)

Niemal osiem kilometrów liczy udostępniona w sobotę kierowcom obwodnica Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 5 i 3. Inwestycję o wartości blisko 95 mln zł udało się zrealizować cztery miesiące przed terminem kontraktowym.

Obecna na uroczystości otwarcia nowej drogi marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że jadąc do Bolkowa, widać, jak bardzo zmienia się krajobraz drogowy kraju.

"To są drogi nie tylko piękne, ale również szybkie i bezpieczne, przyczyniające się do szybszego rozwoju gospodarczego kraju" - mówiła. Dodała, że obwodnica Bolkowa to bardzo ważna inwestycja, która - jak podkreśliła - została oddana do użytku kilka miesięcy przed planowanym terminem.

Z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że inwestycja drogowa w Bolkowie potwierdza, że "rząd PiS dotrzymuje słowa nie tylko w sferze socjalnej, ale również w sferze bezpieczeństwa na polskich drogach".

"Deklarowaliśmy przed kilkoma laty, że wszystkie regiony naszego kraju powinny się równomiernie rozwijać, także pod względem komunikacyjnym" - mówił Adamczyk.

Dodał, że rząd PiS realizuje oczekiwania mieszkańców wszędzie tam, gdzie potrzebne są nowoczesne drogi.

"Dziś Polska jest liderem w regionie jeśli chodzi o liczbę oddawanych dróg, odpowiadających potrzebom komunikacyjnym XXI w. I taką drogą jest obwodnica Bolkowa i budowana w sąsiedztwie droga ekspresowa S3, która w 2023 r. połączy południową granicę państwa z zespołem portów Szczecin-Świnoujście" - mówił minister.

Obwodnica Bolkowa powstała w ciągu dróg krajowych nr 5 i 3, tuż przy drodze ekspresowej S3.

W ramach inwestycji o wartości blisko 95 mln zł powstała droga o długości prawie ośmiu kilometrów. Przebudowano też odcinek drogi krajowej nr 5 o długości ponad dwóch kilometrów, który umożliwia połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej nr 3.

W ciągu obwodnicy Bolkowa powstały m.in. trzy estakady o łącznej długości 800 metrów i trzy wiadukty drogowe.

Inwestycję ukończono cztery miesiące przed terminem kontraktowym. Została ona dofinansowana ponad 66 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.