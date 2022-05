Dolnośląskie: PGE wybuduje w pobliżu Kompleksu Turów dwie farmy fotowoltaiczne

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, wybuduje na terenie powiatu zgorzeleckiego dwie jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne. Obie instalacje powstaną do końca maja 2023 r. w pobliżu Kopalni i Elektrowni Turów. Inwestycje zostaną dofinansowane ze środków unijnych.

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie spółki, budowa farm fotowoltaicznych PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2 na terenach sąsiadujących z Kopalnią i Elektrownią Turów to początek długofalowego programu Grupy PGE na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Kompleksu Turów. "W ramach sześciu projektów, które docelowo mają wesprzeć realizację całego przedsięwzięcia, na terenie powiatu zgorzeleckiego mają powstać m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz magazyn energii" - podano.

Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski wyjaśnił, że celem Programu PV Grupy PGE jest uruchomienie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. "Równie ważne jest to, że budując farmy PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2, na które pozyskaliśmy środki unijne, aktywnie włączamy się w proces transformacji energetycznej terenów wokół Kopalni i Elektrowni Turów" - podkreślił.

Instalacje PGE zostaną uruchomione w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Oprócz PGE Energia Odnawialna uczestniczą w nim gminy - Zgorzelec, Sulików i Zawidów, a także dwie placówki zgorzeleckie: Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" oraz zawidowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Celem przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest - jak podano - zbudowanie w najbliższych latach w powiecie zgorzeleckim dwóch farm i dwudziestu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2,5 MW, jednej instalacji solarnej oraz 3 powietrznych pomp ciepła. "Według wstępnych szacunków roczna produkcja energii elektrycznej z nowych źródeł osiągnie poziom ponad 2,6 GWh, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie ok. 2700 gospodarstw domowych oraz zredukować emisję CO2 o ok. 2 tys. ton" - wskazano.

Południowo-Zachodni Klaster Energii powstał w 2017 r. z inicjatywy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy turoszowski kompleks energetyczny. Do projektu przyłączyła się PGE Energia Odnawialna, samorządy z terenu powiatu zgorzeleckiego, zgorzeleckie starostwo powiatowe, oraz wiele regionalnych spółek komunalnych.

Jak podano w komunikacie, należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

