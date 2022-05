Dolnośląskie: Pierwsze wagony rowerowe w pociągach KD wyjadą na tory na początku lipca

Na początku lipca na trasę z Wrocławia, przez Sobótkę do Świdnicy wyjedzie pierwszy skład z wagonami przeznaczonymi do przewozu rowerów. Koleje Dolnośląskie są pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który wprowadza tego typu rozwiązanie.

Jak poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie, w sezonie letnim Koleje Dolnośląskie będą wykorzystywać wagony pilotażowo na jednej trasie.

"Długo czekaliśmy na uruchomienie linii przez Sobótkę, cieszymy się z nadchodzącego końca rewitalizacji trasy. Okolicy Sobótki słyną z wyjątkowych tras rowerowych i to właśnie na tę trasę wyjadą pierwsze wagony rowerowe. Dzięki nim na pokład będziemy mogli zabrać więcej rowerów, a pasażerowie w pociągu będą mogli podróżować wygodniej" - powiedział prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski, cytowany w komunikacie.

Do obsługi połączeń z Wrocławia do Świdnicy w ramach pilotażu przewoźnik przeznaczy dwa specjalnie przygotowane wagony. Ich remontem i adaptacją do nowej funkcji zajmuje się firma Sarkom z podwrocławskiej Oleśnicy. Łącznie Koleje Dolnośląskie planują wyremontować i wprowadzić do ruchu pięć takich wagonów.

"To pilotaż naszego projektu, dlatego w pierwszym etapie zdecydowaliśmy o modernizacji dwóch wagonów. Dolny Śląsk słynie z wyjątkowych tras rowerowych, dlatego wstępnie planujemy już remont kolejnych i myślimy o ich wykorzystaniu na kolejnych trasach. Na to jednak przyjdzie czas w kolejnym sezonie" - dodał Stawikowski.

Jak podała spółka, nowe składy będą obsługiwane przez wzmocnione kadrowo drużyny konduktorskie, które będą koordynować załadunek rowerów do nowych wagonów. Opłaty za przewóz roweru będą zbieżne z obecnym cennikiem, niezależnie od liczby stacji, na których przewożony jest rower.

Pomysł wprowadzenia wagonów rowerowych w taborze KD pozytywnie zaopiniował Urząd Transportu Kolejowego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl