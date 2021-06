Dolnośląskie: Po 20 latach przywrócony zostanie ruch kolejowy z Wrocławia do Świdnicy

Pod koniec 2021 r., po 20 latach ponownie będzie można pojechać pociągiem z Wrocławia do Świdnicy. Pociągi towarowe już kursują z Sobótki Zachodniej do Świdnicy. Inwestycja za 200 mln zł realizowana jest przez PKP PLK w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

"Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki. Mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają dodatkowy dostęp do kolei. Kończy się układanie toru pomiędzy Wrocławiem a Sobótką. Od Sobótki Zachodniej do Świdnicy po nowych torach już prowadzony jest ruch towarowy. Ostatnimi odcinkami, na których uzupełnione będą podkłady i szyny są mijanki w Bielanach Wrocławskich oraz Kobierzycach" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec.

Pasażerowie wsiądą do pociągów relacji Wrocław - Świdnica z 14 przystanków z nowymi peronami. Są to: Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście.

Na przystankach przewidziano jasne oświetlenie oraz odpowiednie oznakowanie, wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla dojeżdżających do przystanków rowerem zaplanowano stojaki na rowery.

Na rogatkach Wrocławia będzie przystanek Bielany Wrocławskie. W mieście pociąg zatrzyma się na dwóch przystankach - Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce.

"Perony ustalono w dogodnych lokalizacjach. Przystanek Wrocław Partynice będzie bliżej ul. Zwycięskiej a Wrocław Wojszyce przy ul. Grota-Roweckiego. Aby maksymalnie ograniczyć czas zamknięcia przejazdów kolejowo-drogowych, sąsiadujących z przystankami Wrocław Partynice i Wojszyce perony usytuowano po obydwu stronach drogi" - powiedział rzecznik.

Dodał, że plany budowy drugiego toru na odcinku Wrocław Kobierzyce oraz reaktywacji linii nr 310 z Kobierzyc w kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i Piławy Górnej spowodowały rozszerzenie zakresu prac.

"Na stacji w Kobierzycach, w stosunku do pierwotnych planów, został gruntowanie przeprojektowany i jest przebudowywany układ torów. Będzie dwukrawędziowy peron i nowa mijanka, która zapewni możliwość obsługi większej liczby połączeń i poprawi jakość podróży po Dolnym Śląsku" - powiedział rzecznik.

Przywracane połączenie (linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/godz. W sierpniu 2020 roku został przywrócony ruchu towarowy Sobótka Zachodnia - Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych; w tym 6 mostów i 3 wiadukty.

Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, "Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto" jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl