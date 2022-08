Dolnośląskie: Po przebudowie otwarto dworzec PKP w Węglińcu

Ponad 41 mln zł kosztowały remont i przebudowa pochodzącego z drugie połowy XIX wieku budynku dworca PKP w Węglińcu na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, po trwającym ponad półtora roku remoncie, dworzec został oficjalnie otwarty.

Remont objął budynki tzw. starego i nowego dworca; modernizacji poddano też kładki na pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do dworca.

Jak wskazały PKP w przesłanym PAP komunikacie, dzięki remontowi pochodzący z 1865 roku budynek dworca odzyskał historyczny blask. "Kompleksową renowację przeszła bogato zdobiona detalem ceglana elewacja. Znajdziemy na niej wzory kwietne, kolumny w stylu korynckim, a także postacie zwierząt, w tym m.in. orłów. W partiach szczytowych elewacji odtworzono zegary. Uwagę zwracają również grafitowe, żeliwne kolumny, ze zdobionymi kapitelami, na których oparto przylegającą do dworca wiatę ze świetlikami. Całość uzyskanego w ten sposób efektu podkreśla w nocy nowa iluminacja budynku" - podano w komunikacie.

Przebudowie poddano wnętrze dworca; powstały tam m.in. kameralna sala kinowa oraz powierzchnie wystawiennicze.

"Dzięki współpracy spółek kolejowych udało się uzyskać wspaniały efekt, w postaci zmodernizowanego kompleksu dworca w Węglińcu. Jestem przekonany, że ten historyczny, bo pochodzący z XIX wieku dworzec, będzie doskonale służyć podróżnym i spełni wszystkie ich oczekiwania, a dzięki prowadzonej przez samorząd strefie kultury, stanie się dla mieszkańców również miejscem spotkań" - powiedział, cytowany w komunikacie, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że "otwarcie dworca w Węglińcu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei". "Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - powiedział Bittel.

Przebudowa kompleksu dworca w Węglińcu to 17. zakończona przebudowa dworca w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Łączny koszt inwestycji to ponad 41 mln zł. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., a w części dotyczącej wiat peronowych, korekty wejścia na kładkę i windy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl