Dolnośląskie: Po zakończeniu remontu przystanek kolejowy Kłodzko Miasto będzie stacją

Do 2021 r. ma trwać modernizacja przystanku kolejowego Kłodzko Miasto. Po zakończeniu prac dotychczasowy przystanek będzie mieć status stacji, co oznacza, że pociągi będą tu mogły zaczynać i kończyć bieg. Wartość prowadzonej przez PKP PLK inwestycji to niemal 60 mln zł.

W ramach prac powstaje m.in. dodatkowy peron, remontowane są przejścia pod torami. "Trwają też prace przy budowie pochylni, którą podróżni wygodnie wejdą na peron nr 1, od ulic Lutyckiej i Kościuszki. Przygotowywane są również instalacje dla urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego" - poinformował w piątek PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec.

W ramach inwestycji pomiędzy stacją Kłodzko Główne a posterunkiem Kłodzko Nowe powstał nowy tor. "Zamontowano nowe rozjazdy - ważne elementy linii kolejowej, odpowiadające za przejazd pociągów z toru na tor" - dodał Siemieniec.

Na modernizowanym przystanku powstaną dwa dodatkowe tory. "Nowa nastawnia oraz dziewięć rozjazdów zapewni sprawny i bezpieczny przejazd większej liczby pociągów" - wskazał.

Rzecznik przypomniał, że inwestycje PKP PLK, prowadzone z Krajowego Programu Kolejowego, na dolnośląskich stacjach warte są ok. 300 mln zł. Prace obejmują m.in. Kłodzko, Wałbrzych Szczawienko, Świebodzice, Lubin, Legnicę i Jaworzynę Śląską.