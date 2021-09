Dolnośląskie: Pod Wrocławiem powstanie zakład firmy Persan za 80 mln euro

80 mln euro zamierza przeznaczyć na budowę nowego zakładu produkcyjnego we Wróblowicach pod Wrocławiem firma Persan Polska zajmująca się produkcją chemii gospodarczej i kosmetyków. Inwestycja ma się zakończyć w 2023 r.

Nowy zakład ma powstać we Wróblowicach w powiecie średzkim. Będzie to kolejny zakład tej hiszpańskiej firmy po fabryce działającej we Wrocławiu.

Jak podano w informacji przesłanej PAP przez spółkę, budowa nowoczesnego zakładu we Wróblowicach umożliwi dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaży na szerszą skalę, m.in. wyrobów kosmetycznych dla europejskich partnerów.

"Zakład zostanie przygotowany na 1000 stanowisk pracy, a rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe, którego powierzchnia zwiększona zostanie niemal pięciokrotnie, zapewni optymalne warunki do tworzenia nowatorskich rozwiązań, które będą nie tylko wygodne dla konsumentów, ale też przyjazne środowisku" - podano.

Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w 2023 r., to 80 mln euro.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas uroczystości inaugurującej budowę zakładu podkreślił, że Dolny Śląsk to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie.

"Ambitnie inwestujemy w rozwój kolei, infrastruktury drogowej, w nowoczesną ochronę zdrowia, edukację oraz w innowacyjną gospodarkę. To sukcesy, które wynikają z pracowitości Dolnoślązaków, ale również z bardzo dobrej współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi oraz z rządem" - powiedział Przybylski.

