Dolnośląskie: Podpisano umowę na dostawę pięciu pociągów elektrycznych

Koleje Dolnośląskie podpisały we wtorek umowę z bydgoską firmą PESA na dostawę pięciu nowych pociągów elektrycznych do obsługi połączeń aglomeracji wrocławskiej. Umowa, która opiewa na kwotę 145 mln zł przewiduje także możliwość zakupu kolejnych 20 pociągów.

"O rozwoju każdego regionu decyduje dostępność transportowa - zarówno kolejowa, jak i drogowa, dlatego też jednym z priorytetów zarządu oraz umowy koalicyjnej było poprawienie tej dostępności. Dzisiaj czynimy kolejny krok" - mówił we wtorek podczas uroczystego podpisania umowy marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Przypomniał, że samorząd województwa zadeklarował wcześniej przejęcie ok. 300 km tras kolejowych oraz ich modernizację.

Marszałek poinformował, że w ramach podpisanej umowy bydgoska PESA dostarczy dla Kolei Dolnośląskich pięć nowych pięcioczłonowych pociągów typu Elf 2. "Będą to pociągi komfortowe, ekologiczne i bezpieczne. Każdy z nich będzie mógł przewozić 250 pasażerów. Jest to kolejny krok do tego, żeby zlikwidować wykluczenie transportowe na Dolnym Śląsku" - stwierdził Przybylski.

Członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda dodał, że nowe pociągi pojawią się na dolnośląskich torach w ciągu najbliższych dwóch lat. Będą obsługiwać trasy: Oleśnica - Wrocław Główny - Siechnice - Jelcz Laskowice, a także Wrocław Główny - Wrocław Wojnów - Jelcz Laskowice, czyli połączenia w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wartość zamówionych pociągów to 145 mln zł. Przewoźnik sfinansuje je częściowo wkładem własnym, pozyskanym z kredytu inwestycyjnego, a część środkami unijnymi w ramach umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

"Nasza flota jest silnie skierowana na wygodę pasażerów, na to, żeby pasażerowie po pierwsze jeździli bezpiecznie, po drugie wygodnie, a po trzecie, żeby to były pojazdy nowoczesne. Właśnie takie pojazdy dostarczamy. To będą pojazdy z najwyższej i najbardziej nowoczesnej naszej opcji" - powiedział prezes zarządu PESA Krzysztof Zdziarski.

Patryk Wild, przewodniczący sejmikowej komisji polityki, rozwoju regionalnego i gospodarki zwrócił uwagę, że podpisana umowa przewiduje także opcję na dostawę kolejnych 20 elektrycznych składów. "Jako samorząd zrobimy wszystko, żeby skorzystać w jak największym, albo maksymalnym stopniu z tego zamówienia opcjonalnego" - zapewnił.

Prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski podkreślił, że zakup pięciu elektrycznych pociągów od bydgoskiej PESY jest częścią większego projektu realizowanego przez Koleje Dolnośląskie. "Zamierzamy prawie podwoić liczbę miejsc w pociągach Kolei Dolnośląskich w przeciągu trzech lat. Jeżeli uda nam się sfinalizować projekt, o którym mówimy, czyli nie tylko zakup pięciu pojazdów, ale też kolejnych 20, dałoby to taką jakość, że za trzy lata na Dolnym Śląsku jeździłby tylko nowe pojazdy" - tłumaczył.