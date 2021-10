Dolnośląskie: Podpisano umowę na drugą spółkę SIM w regionie - powstać ma ok. 900 mieszkań

W środę podpisano akt notarialny spółki SIM Sudety - poinformował Krajowy Zasób Nieruchomości. To już druga Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) powołana w woj. dolnośląskim. Spółka zamierza wybudować niemal 900 mieszkań.

"Dzisiejsze wydarzenie to dobry przykład współpracy między instytucjami rządowymi a samorządowymi. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. Powołana dziś spółka SIM Sudety wybuduje niemal 900 tak bardzo potrzebnych w regionie mieszkań" - powiedział cytowany w środowej informacji prasowej prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

Cytowany w informacji burmistrz Kłodzka Michał Piszko uważa, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to "dobre rozwiązanie dla takich miast, jak nasze Kłodzko".

"Mamy już w pełni przygotowane tereny pod inwestycję. Budowa mogłaby się rozpocząć już w 2023 r. To dobre rozwiązanie dla rodzin, których nie stać na wzięcie kredytu. W ten sposób, mam nadzieję, powstrzymamy w pewnym stopniu odpływ mieszkańców z Kłodzka" - dodał Piszko.

Spółka SIM Sudety zamierza w pierwszym etapie wybudować: 41 mieszkań w Kłodzku (miasto+gmina), 60 w Bystrzycy Kłodzkiej (gmina), 30 w Międzylesiu (gmina), 101 w Nowej Rudzie (miasto+gmina), 20 w Polanicy Zdrój (gmina), 60 w Kudowie Zdrój (gmina), 35 w Lądku Zdrój (gmina), 31 w Stroniu Śląskim (gmina), 41 w Głuszycy (gmina), 100 w Ząbkowicach Śląskich (gmina), 36 w Złotym Stoku (gmina), 15 w Ziębicach (gmina), 50 w Mieroszowie (gmina), 50 w Jaworzynie Śląskiej (gmina) oraz 100 w Żarowie (gmina).

Gminy przystępujące do SIM skorzystały z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego posłużą sfinansowaniu części wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin otrzymała wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) w wysokości 3 mln zł. Kapitał zakładowy SIM Sudety wynosi 51 mln zł.

