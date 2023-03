Dolnośląskie: Podpisano umowę na przebudowę stadionu miejskiego w Bolesławcu

Samorząd Bolesławca podpisał umowę na modernizację stadionu miejskiego. Inwestycja warta ponad 24 mln zł jest dofinansowana z rządowego funduszu Polski Ład. Powstaną nowe budynki, nowa bieżnia oraz przebudowane zostanie boisko.

Rzecznik bolesławieckiego magistratu Agnieszka Gergont poinformowała, że w piątek podpisana została umowa na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Spółdzielczej w ramach zadania "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu".

"Umowę podpisali prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz - ze strony wykonawcy - Tamex Obiekty Sportowe SA z Warszawy reprezentowana przez Roberta Burzyckiego, wiceprezesa i dyrektora zarządzającego" - powiedziała rzecznik.

Wartość umowy to ponad 24,4 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest 4,5 mln zł ze środków rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz prawie 2 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021.

Projekt zakłada przebudowę boiska z bieżnią lekkoatletyczną, budowę murów oporowych, kontenerów sanitarnych, kontenera magazynowego oraz kontenera kasy biletowej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku wieży sędziowskiej.

Planuje się wykonanie bieżni kategorii IVA wraz z niezbędnymi urządzeniami rozgrzewkowymi. Będzie na niej można przeprowadzać oficjalne zawody sportowe pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wymiary boiska dopuszczają rozgrywanie zawodów piłki nożnej o mistrzostwo III ligi PZPN.

Stadion lekkoatletyczny wyposażony będzie w: bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (sześć torów okrężnych, osiem torów prostych); dwie skocznie do skoku wzwyż; dwie dwuścieżkowe skocznie do skoku w dal i trójskoku; dwustronną skocznię do skoku o tyczce; dwie rzutnie do rzutów oszczepem; rzutnię do rzutów dyskiem i młotem; dwie rzutnie do pchnięcia kulą; rów z woda do biegów z przeszkodami.

