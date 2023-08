Dolnośląskie: Podpisano umowy na dokumentację do dwóch projektów w ramach programu Kolej+

W piątek we Wrocławiu podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch inwestycji kolejowych w ramch programu Kolej+ na Dolnym Śląsku. Chodzi o zrewitalizowanie linii Zgorzelec-Bogatynia i budowę infrastruktury przy nieczynnym dworcu Świebodzkim we Wrocławiu.

Obecny podczas podpisania umów we Wrocławiu wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel podkreślił, że obietnice które składał rząd w kwestii przywracania transportu kolejowego stają się faktem.

"Program Kolej Plus to w sumie 13,5 mld złotych, realizowany we wszystkich województwach, które do niego przystąpiły. Na Dolnym Śląsku mamy trzy projekty. Dwa z nich właśnie dziś przechodzą w fazę realizacji dokumentacji projektowej, a trzeci z nich mam nadzieję jeszcze we wrześniu do takiej fazy również przełożymy" - powiedział Bittel.

W piątek we Wrocławiu podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch linii. To następujące zadania: "Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego" oraz "Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław".

Trasa ze Zgorzelca do Bogatyni była nieczynna od 2000 roku. Na jej rewitalizację i elektryfikację zaplanowano 322 mln zł z programu Kolej+. Natomiast drugi projekt to przebudowa i budowa odcinka nowej trasy w okolicach Środy Śląskiej oraz we Wrocławiu przywrócenie funkcji kolejowej nieczynnemu od lat 90-tych dworcowi Świebodzkiemu, na którym pociągi z Bogatyni, przez Legnicę i Środę Śląską będą kończyć bieg. Na drugie zadanie zaplanowano 216 mln zł.

Oba projekty opracuje wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją firma Multiconsult Polska.

Bittel dodał, że trzeci dolnośląski projekt to budowa linii Legnica-Złotoryja-Jerzmanice Zdrój.

"Polska kolej się rozwija, ponieważ w nią inwestujemy. Tutaj na Dolnym Śląsku to jest wspólna praca wielu podmiotów. Zarządcy infrastruktury kolejowej, kolejarzy Kolei Dolnośląskich, marszałka województwa dolnośląskiego, całego sejmiku województwa, państwa parlamentarzystów, którzy popierają zawsze wszystkie inicjatywy związane z transportem kolejowym" - powiedział Bittel.

Wiceminister podkreślił, że rządzące regionem ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość oraz Bezpartyjni Samorządowcy mają program, który konsekwentnie realizują.

"Umówiliśmy się, że będziemy wspólnie przywracać na Dolnym Śląsku linie kolejowe i to czynimy. Dowodem tego jest ta dzisiejsza uroczystość, w ramach, której zostaną podpisane dwie umowy na projektowanie linii kolejowych, które zostaną zrewitalizowane i przywrócone do ruchu" - powiedział Bittel.

Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski ocenił, że to kolejny przykład dobrej współpracy samorządu z rządem i na tej współpracy we wspólnym obszarze komunikacji kolejowej skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Dolnego Śląska.

"Z ponad 300 km szlaków kolejowych, które przejęliśmy, już 150 km jest zrewitalizowane. Systematycznie rośnie też tabor kolejowy Kolei Dolnośląskich i liczba podróżnych korzystających z usług regionalnego przewoźnika" dodał marszałek.

