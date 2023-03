Dolnośląskie: Podpisano umowy na rewitalizację linii kolejowych w ramach programu Kolej Plus

Rewitalizacja linii kolejowych na odcinkach Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój i Zgorzelec – Bogatynia oraz budowa bazy infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej są przedmiotem trzech umów podpisanych we wtorek w ramach rządowego programu Kolej Plus. Całkowita wartość tych inwestycji to 800 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Umowy zostały podpisany na nieczynnym od lat dworcu kolejowym w Złotoryi (Dolnośląskie). Podpisali je przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Efektem podpisanych umów będzie przywrócenie ruchu kolejowego na od dawna nieużywanych odcinkach. Łączna wartość trzech inwestycji to około 800 mln zł.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że Dolny Śląsk przeżywa "renesans kolei". "Samorząd województwa dolnośląskiego postawił sobie za cel odtwarzanie połączeń kolejowych i konsekwentnie do tego dąży" - powiedziała Witek.

Dodała, że rząd i samorząd walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. "Znam problemy mieszkańców i wiem, jak ważne dla nich jest przemieszczanie się; szczególnie w małych miejscowościach. Przywracanie połączeń kolejowych będzie realizowało dwa zadania - rozwój gospodarczy oraz rozwój turystyki" - mówiła Witek.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd PiS przywraca połączenia komunikacyjne. "Jesteśmy zdeterminowani, aby odnawiać szlaki kolejowe" - zapewnił. "Mamy nadzieje, że czas wielkiej likwidacji połączeń kolejowych nigdy już do Polski nie wróci" - zaznaczył.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl