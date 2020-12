Dolnośląskie: Pomimo pandemii w 2020 r. realizowano zaplanowane inwestycje

Rozpoczęcie projektu budowy nowego szpital onkologicznego, zaawansowane prace w centrum sportu na Polanie Jakuszyckiej, budowa nowych linii tramwajowych we Wrocławiu czy deklarowane inwestycje na terenach WSSE – to niektóre z inwestycji realizowanych w mijającym roku na Dolnym Śląsku.

Epidemia koronawirusa odcisnęła piętno na gospodarczym obrazie Dolnego Śląska w mijającym roku. Już pod koniec kwietnia, podczas pierwszej fali zakażeń, samorząd województwa dolnośląskiego informował, że na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczy 1 mld zł. W ramach ogłoszonego wówczas Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego przedsiębiorcy mogli korzystać m.in. z dopłat do pensji, pożyczek, czy z uproszczonych form spłat już zaciągniętych zobowiązań.

"Mijający rok postawił przed nami potężne wyzwania. Po raz kolejny okazało się, że jedynym sposobem aby stawić im czoła, jest współpraca ponad podziałami. Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że dzięki niej pomogliśmy w tym czasie wielu ludziom i spełniliśmy oczekiwania mieszkańców regionu. Skutki kryzysu prawdopodobnie będziemy odczuwać jeszcze przez długie miesiące, ale jestem przekonany, że wyjdziemy z niego silniejsi" - powiedział PAP marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Wiosną, po wybuchu pandemii, władze województwa zapowiedziały też, że będą realizować zaplanowane wcześniej inwestycje. Jedną z największych, której realizacja weszła w mijającym roku w zaawansowaną fazę, jest budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Wartości tej inwestycji to około 150 mln zł. Centrum ma zostać oddane do użytku w przyszłym roku.

W tym roku rozpoczęła się również m.in. budowa kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - fragmentu trasy łączącego podwrocławskie Łany z Długołęką. Koszt tej inwestycji to prawie 165 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 131 mln zł. Budowa ma się zakończyć do grudnia 2022 r.

Samorząd województwa kontynuował też przejmowanie nieczynnych od lat linii kolejowych od spółek PKP PLK i PKP. Trasy te są remontowane i będą na nie sukcesywnie przywracanie połączenia kolejowe. Ten rok obfitował zresztą również w inwestycje realizowane przez samorządowego przewoźnika kolejowego - Koleje Dolnośląskie. Podpisano umowy na zakup sześciu nowych składów spalinowo-elektrycznych za 170 mln zł oraz na zakup pięciu nowych pociągów elektrycznych na kwotę 145 mln zł. Projekty związane z remontami infrastruktury kolejowej realizują w regionie również PKP PLK oraz PKP.

Inną ważną dla regionu inwestycją, którą rozpoczęto w minionym roku, jest budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Koszt to 700 mln zł. Inwestycja samorządu województwa dolnośląskie ma zostać wsparta 300 mln zł z budżetu państwa. Nowy szpital będzie łączył trzy funkcjonujące we Wrocławiu placówki - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych. Zakończenie budowy planowane jest na 2025 r.

Duże inwestycje związane z rozbudową infrastruktury w tym roku realizowane były też przez samorząd Wrocławia. W listopadzie podpisano umowę na budowę kolejnego etapu trasy autobusowo-tramwajowej na wrocławski Nowy Dwór (TAT). Całkowity koszt inwestycji to prawie 369 mln zł, z czego prawie 110 mln zł to środki z Unii Europejskiej. Zakończenie budowy planowane jest w 2023 r.

W tym roku podpisano też umowę na drugi etap budowy linii tramwajowej na wrocławskiego Popowice. Zakończenie budowy nowej linii planowane jest na rok 2022, a cała inwestycja pochłonie niemal 223 mln zł.

Duże nakłady inwestycyjne zadeklarowały też w tym roku firmy chcące rozwijać działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Od początku 2020 r. wydano w tej strefie (obejmuje ona poza Dolnym Śląskiem również tereny inwestycyjny w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie) 24 decyzje o wsparciu inwestycji. W związku z tymi decyzjami firmy zadeklarowały łącznie nakłady inwestycyjne w kwocie przeszło 1,34 mld zł, a ich realizacja ma przynieść zatrudnienie niemal 400 nowym pracownikom.

Wśród największych inwestycji deklarowanych w 2020 w WSSE jest światowy producent elektroniki, firma Garmin, która chce zainwestować w gminie Kobierzyce, oraz Cargill Poland - koncern zajmujący się dostawą produktów i usług dla przemysłu rolno-spożywczego, który również zadeklarował rozwój inwestycji w gminie Kobierzyce.

Gospodarczy obraz Dolnego Śląska w mającym roku uzupełniają dane o bezrobociu w regionie. Według danych udostępnionych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu w styczniu 2020 r. stopa bezrobocia w regionie wynosiła 4,9 proc., by spaść w marcu do poziomu 4,8 proc. Od tego czasu rejestrowane bezrobocie w regionie rośnie, osiągając w lipcu i sierpni 5,7 proc.; w wrześniu liczba bezrobotnych spadła, a ostatnie dane z października mówią o stopie bezrobocia sięgającej 5,5 proc.