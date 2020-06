Dolnośląskie: Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej prawie dla 300 tys. pracowników

Niemal 300 tys. pracowników na Dolnym Śląsku skorzystało z różnych form pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej. „To wielki wysiłek państwa polskiego, aby firmy mogły utrzymać się na powierzchni” - powiedział we wtorek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podczas wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że dziś cały świat szuka optymalnych rozwiązań, aby wyjść z recesji spowodowanej zamrożeniem gospodarki. "Polski pomysł to z jednej strony utrzymanie płynności firm, utrzymanie miejsc pracy, z drugiej zaś utrzymanie inwestycji, także inwestycji publicznych - stąd nieutrzymanie Fundusze Dróg Samorządowy, stąd ważne duże inwestycje infrastrukturalne" - mówił Obremski.

Wojewoda podkreślił przy tym, że sercem polskiej gospodarki są małe, średnie i duże firmy prywatne. "Jest wielki wysiłek finansowy państwa polskiego, żeby te firmy mogły się utrzymać na powierzchni" - mówił Obremski.

Wicewojewoda Bogusław Szpytma przypomniał, że łączna kwota wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej w skali kraju to 15,3 mld zł, z czego ponad 6 mld to dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. "To dofinansowanie dotyczy przedsiębiorców i tych miejsc pracy, które były zagrożone spadkiem obrotów" - mówił wicewojewoda.

Szpytma dodał, że w ramach Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skąd wypłacany są środki dla firmy zgłaszających przestoje ekonomiczne lub obniżony wymiar czasu pracy, do tej pory w skali kraju wypłacano ponad 4,3 mld zł, a na Dolnym Śląsku - 560 mln zł.

Wicewojewoda podał, że dzięki tarczy antykryzysowej w skali kraju udało się ochronić prawie milion miejsc pracy, a na Dolnym Śląsku ponad 138 tys. "Udało się to zrobić właśnie dzięki dofinansowaniom dotyczącym przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy" - mówił Szpytma.

Wicewojewoda mówił też o tzw. świadczeniu postojowym. Na Dolnym Śląsku łączna kwota tego świadczenia to pond 136 mln zł. Trafiło ono niemal do 70 tys. osób.

Szpytma wskazał też na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. "To jest pożyczka do 5 tys. zł, która jest umarzana jeśli firma przetrwa trzy miesiące od daty uzyskania tej pożyczki" - tłumaczył wicewojewoda. Na Dolnym Śląsku z tej formy pomocy skorzystało ponad 90 tys. mikroprzedsiębiorstw.

Łącznie - jak mówił wicewojewoda - dzięki tarczy antykryzysowej wsparcie otrzymało 300 tys., pracowników na Dolnym Śląsku.

Wicewojewoda wspomniał też o tarczy finansowej, z której - jak mówił - w sakli kraju wypłacono ponad 40 mld zł, z czego na Dolnym Śląsku prawie 3 mld zł. "To największe narzędzie wsparcia bezpośrednio trafiające do przedsiębiorcy" - mówił Szpytma. Największe dofinansowanie z tarczy finansowej dla jednej firmy na Dolnym Śląsku wyniosło prawie 7 mln zł.

Dyrektor personalny grupy kapitałowej CCC Gabriela Kahl podkreśliła, że spółka został mocno dotknięta przez kryzys wywołany epidemią koronawirusa. "Przez okres kilku tygodni nie mieliśmy możliwości prowadzenia naszej głównej działalności, czyli sprzedaży" - mówiła. Dodała, że grupa kapitałowa CCC zatrudnia w Polsce około 10 tys. osób. "Jako duży przedsiębiorca skorzystaliśmy z tarczy antykryzysowej, to przede wszystkim pomoc na dofinansowanie miejsc pracy - łącznie dostaliśmy dofinansowanie na 7 tys. miejsc pracy w kwocie 30 mln zł" - mówiła Kahl.

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ drag/