Dolnośląskie: Ponad 388 mln zł dla regionu z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Ponad 388 mln zł może trafić do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach rządowego wsparcia z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Najwięcej, 66 mln zł, może pozyskać miasto Wrocław - przekazał w czwartek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Planowana wartość rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych dla wszystkich gmin i powiatów w Polsce to 6 mld zł. Środki te mają samorządom zrekompensować ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Środki z nowego funduszu będzie można wydatkować do końca 2022 r. Mają być wydawane na lokalne inwestycje, np. remonty dróg, szkół, przedszkoli. W założeniu chodzi o utrzymanie zleceń dla mniejszych, lokalnych firm i zachowaniu miejsc pracy w tych firmach.

W czwartek na konferencji prasowej we Wrocławiu wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że w ramach tego rządowego wsparcia do dolnośląskich samorządów może trafić ponad 388 mln zł. Najwięcej mogą zyskać duże miasta, co wynika ze specjalnego algorytmu do przeliczenia tego finansowego wsparcia: Wrocław - 66,4 mln zł, Wałbrzych - 24,6 mln zł, Legnica - 7,5 mln zł, Jelenia Góra - 6,5 mln zł.

"Ta pomoc będzie trafiać do wszystkich samorządów, zarówno najmniejszych gmin, powiatów, jak i dużych miast. Ważne, że sposób przekazywania funduszy będzie dosyć prosty. Na początku sierpnia zaczniemy przyjmować wnioski, a pod koniec sierpnia będą decyzje i pójdą przelewy" - powiedział Obremski.

Wojewoda podkreślił, że działania i pomoc w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych mają "nie zahamować potencjału inwestycyjnego w regionie".