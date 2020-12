Dolnośląskie: Powstała specjalna strona internetowa poświęcona kopali i elektrowni Turów

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna uruchomiła specjalną stronę internetową zawierającą informacje na temat działalności kopali i elektrowni Turów w Bogatyni (Dolnośląskie). To odpowiedź na pojawiające się wątpliwości przeciwników funkcjonowania kompleksu, co do konieczności i legalności jego dalszego funkcjonowania – podała spółka.

Treści publikowane na stronie www.turow2044.pl są w czterech językach - polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Pogrupowano je w sześć zakładek, to: "Kopalnia i elektrownia funkcjonują zgodnie z prawem", " 5 procent krajowej energii płynie z Turowa", "Kompleks jest dobrym sąsiadem dla Czech i Niemiec", Kompleks jest partnerem lokalnej społeczności", "Największy pracodawca w regionie" oraz "Kompleks Turów stawia na ciągły rozwój i prośrodowiskowe inwestycje".

Spółka energetyczna podkreśla, że specjalna strona internetowa to odpowiedź na pojawiające się wątpliwości przeciwników funkcjonowania kompleksu, co do konieczności i legalności jego dalszego funkcjonowania.

We wrześniu ministerstwa spraw zagranicznych i środowiska Czech złożyły skargę do Komisji Europejskiej w związku z przedłużeniem działalności w Polsce kopalni węgla brunatnego Turów. Władze Czech są przekonane, że Polska, wydając zezwolenie na przedłużenie działalności górniczej w Turowie, naruszyła zobowiązania związane z czterema dyrektywami europejskimi i bezpośrednio z Traktatem UE. Mieszkańcy gmin po czeskiej strony granicy boją się zanieczyszczenia powietrza przez kopalnię oraz zapadania się ziemi; strona czeska wskazuje też na problemy z suszą.

Wcześniej po stronie polskiej powstała petycja w obronie kompleksu Turów, pod którą podpisało się 30 tys. zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów. Petycja trafiła do Komisji Europejskiej. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny. Zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego.

PGE GiKE podała, że potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność kopalni.

Spółka przypomniała też, że trwa budowa ekranu podziemnego o długości 1,2 tys. metrów, który jest gotowy już w ponad 80 proc. i dodatkowo ma zabezpieczyć ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Wartość tej inwestycji to ok. 17 milionów zł.

W marcu br. kopalnia otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o sześć kolejnych lat. Jednocześnie stara się o przedłużenie koncesji do 2044 r. Potem, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego zostaną zrekultywowane. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji Kopalnia Turów prowadzi działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r.