Dolnośląskie: Producent dla branży grzewczej i motoryzacyjnej zainwestuje 100 mln zł

100 mln zł zamierza zainwestować w rozbudowę zakładów w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) niemiecka spółka Winkelmann – producent urządzeń dla branży grzewczej i motoryzacyjnej - poinformowała Strefa.

Winkelmann ma obecnie na terenie LSSE cztery fabryki, w których zatrudnia 1,6 tys. osób. Teraz producent urządzeń dla branży grzewczej i motoryzacyjnej planuje nowe inwestycje, których wartość oszacowano na 100 mln zł.

Do końca 2026 r. rozbudowane mają zostać zakłady Winkelmanna, w których produkowane są pojemnościowe podgrzewacze wody, naczynia zbiorcze oraz części do pojemnościowych podgrzewaczy wody. "Oprócz modernizacji polegającej na powiększeniu przestrzeni hali magazynowej z urządzeniami automatyki magazynowej, projekt obejmuje również rozbudowę infrastruktury zewnętrznej" - podała LSSE w komunikacie.

Członek zarządu Winkelmann Krzysztof Ignasiak podkreślił, że w zakładach wytwarzających urządzenia dla branży grzewczej produkcja i sprzedaż ciągle rosną. "Chcemy zrealizować tak ambitne plany i sprostać wymaganiom klientów, dlatego niezbędna jest rozbudowa parku maszynowego. Pozwoli to nam na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poszerzenie obszarów magazynów. Wraz z rozwojem, w naturalny sposób zwiększymy również zatrudnienie" - powiedział Ignasiak.

Prezes LSSE Przemysław Bożek wskazał, że Winkelmann to jeden z największych pracodawców w powiecie legnickim. "Cieszy mnie, gdy inwestorzy na stałe związani z LSSE podejmują decyzję o dalszym rozwoju. Dla nas jest to jasny sygnał, że stwarzamy warunki, które pozwalają im rosnąć. Produkty z Legnicy trafiają do aut największych światowych marek, więc to dodatkowy powód do dumy" - powiedział Bożek.

