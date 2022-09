Producent wyrobów czekoladowych zainwestuje w Złotoryi

18 mln zł planuje zainwestować w budowę nowej hali produkcyjnej w Złotoryi firma Günthart Polska, producent wyrobów czekoladowych, składników do ciast oraz produktów marcepanowych.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała pozwolenie na inwestycję, dzięki której pracę znajdzie 250 osób.

Znakiem rozpoznawczym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest branża automotive.

firma planuje przenieść całą "produkcję marcepanową" do Złotoryi.

Günthart Polska to część firmy rodzinnej Günthart z siedzibą w niemieckim Hochentengen am Rein. Firma od blisko 40 lat posiada zakład produkcyjny w Tajlandii, gdzie zatrudnia blisko 700 osób. W Polsce spółka obecna jest od 2021 r. Obecnie zatrudnia na Dolnym Śląsku 40 osób. Po zrealizowaniu inwestycji, na którą pozwolenie wydała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE), zatrudnienie wzrośnie o 250 osób.

"Znakiem rozpoznawczym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest branża automotive. Jednak każda kolejna nowa inwestycja związana z branżą spożywczą jest jasnym sygnałem, że ona również u nas funkcjonuje. W zeszłym roku do grona inwestorów dołączył potężny światowy koncern PepsiCo, który buduje fabrykę przekąsek, a tym razem zapowiada się naprawdę słodka współpraca - w Złotoryi będą produkowane dekoracje cukiernicze, prezenty czekoladowe i produkty z marcepanu" - powiedział Przemysław Bożek, prezes LSSE.

Natalia Günthart, współwłaścicielka Günthart Polska, podkreśliła, że firma planuje przenieść całą "produkcję marcepanową" do Złotoryi. "Robimy to krok po kroku. Dzięki wsparciu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej możemy ruszyć z kolejnym etapem naszej inwestycji. Pierwszym była możliwość sprawdzenia hali w Złotoryi, jak to faktycznie będzie funkcjonowało w Polsce, a funkcjonuje naprawdę świetnie" - powiedziała Günthart.

Dodała, że 85 proc. nowej kadry z złotoryjskich zakładach będą stanowić kobiety. "Obecnie pracuje u nas 40 osób, w tym 30 produkcyjnych. Przy pierwszym etapie budowy hali, chcemy pozyskać jeszcze ok. 70 osób. Docelowo myślimy o zatrudnieniu 200-250 nowych pracowników" - podkreśliła współwłaścicielka Günthart Polska.

Nowo planowana inwestycja polegać będzie na budowie od podstaw zakładu produkcyjnego wraz z kompletną linią dla wyrobów marcepanowych i cukrowych. Koszt inwestycji to 18 mln zł.

