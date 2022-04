Dolnośląskie: Przebudowa trzech odcinków dróg wojewódzkich za 17 mln zł

Ponad 17 mln zł kosztowała przebudowa trzech odcinków dróg wojewódzkich w Obornikach Śląskich (Dolnośląskie). W środę otwarto zmodernizowane fragmenty tras.

W ramach inwestycji finansowanej ze środków europejskich, budżetów państwa i województwa, budżetu gminy Oborniki Śląskie, przebudowano łącznie 2,7 km dróg wojewódzkich w Obornikach Śląskich.

"Modernizacja poprawi skomunikowanie dróg wojewódzkich przebiegających przez Oborniki Śląskie z istniejącą siecią dróg lokalnych, co ułatwi mieszkańcom dojazd do innych miejscowości regionu. Realizacja tego zadania przyczyniła się także do zwiększenia płynności ruchu oraz co najważniejsze - poprawy bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów" - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Inwestycja obejmowała m.in. przebudowę i rozbudowę istniejących dróg, chodników, przejść dla pieszych, zatok postojowych, a także przebudowę systemu odwodnienia, oświetlenia, infrastruktury kolidującej z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Koszt prac budowlanych to ponad 17 mln zł.

