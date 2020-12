Dolnośląskie: Przetarg na dokumentację dot. budowy obwodnicy Trzebnicy

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Droga ma kosztować 45 mln zł i powstanie do 2029 roku - poinformowała w komunikacie GDDKiA.

W informacji opublikowanym w piątek na stronie internetowej dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napisano, że w ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. W lipcu br. minister infrastruktury podpisał Program Inwestycji (PI) dla budowy obwodnicy Trzebnicy.

Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych.

"Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą krajową nr 15 a dawną drogą krajową nr 5, ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S5 do węzła Trzebnica" - podała GDDKiA. Dodała, że obwodnica pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń. Wyprowadzi też ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2020 r., a szacowany koszt całej inwestycji to ok. 45 mln zł. Obwodnica ma powstać do 2029 r.

DK15 przebiega przez woj. dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i ma długość ok. 374 km. Łączy Trzebnicę z Ostródą. Na odcinku Trzebnica - Gniezno trasa stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej nr 5, gdyż omija Poznań. We Wrześni bezkolizyjnie przecina autostradę A2.